Канадский оператор нефтепроводов Enbridge хочет сократить свой штат на 6%

Канадская компания Enbridge, один из крупнейших операторов нефтепроводов в мире, намерена урезать свой штат на 6%. Речь идет о 650 сотрудниках из общего числа в 11 300 человек. Согласно заявлению руководства компании, увольнения запланированы на февраль текущего года и вызваны серьезными экономическими проблемами.

Представитель Enbridge объяснил, что такие меры позволят снизить операционные расходы и повысить конкурентоспособность компании, чтобы сохранить первое место в индустрии на североамериканском и мировом рынках. Enbridge занимается управлением нефтегазопроводов в США и Канаде, а также энергетическими терминалами на побережье Мексиканского залива и ветропарками в Европе.

Сокращения в Enbridge стали ответом на конкуренцию со стороны нефтепровода Trans Mountain в Канаде. Его предстоящий запуск может привести к переключению перевозок от основного экспортного трубопровода Mainline. Нефтяники, работающие в канадской провинции Альберта, уже готовятся к запуску Trans Mountain – крупнейшего экспортного трубопровода, соединяющего нефтеносные пески с Тихоокеанским побережьем страны.

По данным Bloomberg, в ноябре 2023 года разработка нефти в Альберте впервые превысила отметку в 4 миллиона баррелей в сутки. Канадские компании, занимающиеся нефтедобычей, увеличили свою продукцию, готовясь к запуску Trans Mountain. В результате общий объем добычи в Альберте увеличился на 336,822 тысячи баррелей в сутки и достиг показателя в 4,16 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким значением с 2010 года. Такой результат позволил Канаде обогнать Китай по объемам добычи и приблизиться к Ираку.

Согласно данным BP, канадские месторождения нефтеносных песков Альберты содержат третьи по величине запасы сырой нефти в мире. Запуск Trans Mountain поможет Канаде занять четвертое место по объемам добычи в 2024 году вместе с производством в других провинциях страны, опередив Китай и Ирак.