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Новости В Канаде заявили, что Трюдо не нарушил закон во время отдыха на Ямайке

В Канаде заявили, что Трюдо не нарушил закон во время отдыха на Ямайке

Виктория Христова Янв 31, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 64 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не нарушил правила, регулирующие получение подарков, во время своего отдыха на Ямайке.

 

Об этом заявил временно исполняющий обязанности комиссара по этике Канады Конрад Фон Финкенштейн, сообщает телеканал СВС.

По словам Фон Финкенштейна, пребывание Трюдо на Ямайке являлось подарком от его давнего друга семьи, и, следовательно, не нарушало правил получения подарков или оплаты поездок выборных должностных лиц.

Комиссар также пояснил, что правила не распространяются на подарки от членов семьи или старых друзей. Кроме того, человек, у которого пребывал Трюдо, не имеет никаких связей с правительством Канады.

Телеканал отмечает, что по рыночным расценкам, рождественский отдых главы правительства мог обойтись в 84 тысячи канадских долларов.

Ранее рождественский отдых Трюдо на Ямайке вызвал критику со стороны представителей оппозиционных партий Канады в связи с экономическими проблемами внутри страны.

 

 

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