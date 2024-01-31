В Канаде заявили, что Трюдо не нарушил закон во время отдыха на Ямайке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не нарушил правила, регулирующие получение подарков, во время своего отдыха на Ямайке.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности комиссара по этике Канады Конрад Фон Финкенштейн, сообщает телеканал СВС.

По словам Фон Финкенштейна, пребывание Трюдо на Ямайке являлось подарком от его давнего друга семьи, и, следовательно, не нарушало правил получения подарков или оплаты поездок выборных должностных лиц.

Комиссар также пояснил, что правила не распространяются на подарки от членов семьи или старых друзей. Кроме того, человек, у которого пребывал Трюдо, не имеет никаких связей с правительством Канады.

Телеканал отмечает, что по рыночным расценкам, рождественский отдых главы правительства мог обойтись в 84 тысячи канадских долларов.

Ранее рождественский отдых Трюдо на Ямайке вызвал критику со стороны представителей оппозиционных партий Канады в связи с экономическими проблемами внутри страны.