На затонувшем у берегов Канады корабле «Эребус» нашли сотни артефактов XIX века

На дне океана, рядом с побережьем Канады, подводные археологи обнаружили затонувший корабль “Эребус” – останки полярной экспедиции XIX века.

На дне океана, рядом с побережьем Канады, подводные археологи обнаружили затонувший корабль “Эребус” – останки полярной экспедиции XIX века.

Специалисты из Канады проводили исследования под водой у острова Кинг-Уильям в течение 12 дней. Они изучали то, что осталось от кораблей “Эребус” и “Террор”, которые отправились в путь под руководством сэра Джона Франклина в поисках Северо-Западного морского прохода. Первые известия об обнаружении остатков кораблей появились еще 10 лет назад, в 2014 году. Накануне, в ходе погружений были обнаружены сотни артефактов.

Среди вещей, найденных на корабле и принаджеэавшим членам экспедиции, археологи обнаружили сундук, в котором экспедиция хранила пистолеты, обувь, монеты и медицинские принадлежности. В одной из кают также были обнаружены удочка, термометр, книга в кожаном переплете и чертежная линейка.

Экспедиция Джона Франклина началась в 1845 году с надеждой найти проход сквозь замерзшее Северное море. К несчастью, все 129 участников погибли. Хотя места, где затонули “Эребус” и “Террор”, были обнаружены, многое из истории Франклина остается загадкой. Ранее на кораблях уже находили набор чертежных инструментов и расческу.