Microsoft и OpenAI инвестируют 100 млн долларов в роботов-гуманоидов

Microsoft и OpenAI объявили о планах инвестировать 100 миллионов долларов в амбициозный стартап Figure AI, специализирующийся на создании роботов-гуманоидов.

В рамках сделки Microsoft выделит 95 миллионов долларов, в то время как OpenAI планирует инвестировать 5 миллионов долларов в проект. По данным из источников Bloomberg, ожидается, что общий объем привлеченных финансов составит 500 миллионов долларов.

Ожидается, что с учетом новых инвестиций стоимость Figure AI достигнет 1,9 миллиарда долларов. Однако стоит отметить, что раунд финансирования еще не завершен, и стартап может привлечь еще больше инвестиций или вовсе не получить их. Представители Microsoft, OpenAI и Figure отказались комментировать эту информацию.

Команда Figure AI в данный момент работает над созданием робота-гуманоида с искусственным интеллектом, который будет способен выполнять опасные задачи и решать проблему нехватки рабочей силы.

Figure AI – это американская робототехническая стартап-компания, специализирующаяся на универсальных роботах-гуманоидах. Основателем и генеральным директором компании является Бретт Адкок.

Предшествующая проекту Figure компания Archer Aviation занималась производством электрических вертикальных самолетов.

Archer Aviation имеет оценку на бирже в 2,7 миллиарда долларов и заключила коммерческое соглашение на 1,5 миллиарда долларов с United Airlines.