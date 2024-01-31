Бесплатный проезд по мосту Ile-aux-Tourtes заканчивается для некоторых пассажиров пригородных поездов

Ряд граждан, пользующийся бесплатным общественным транспортом из-за работ на мосту Иль-о-Торт сегодня получили неприятное известие: они должны будут начать оплачивать проезд по тарифу, начиная со следующего понедельника.

Транспорт Квебека разъясняет, что пассажиры автобусных линий 212 и 411 Монреальского общества транспорта (STM), а также пассажиры, садящиеся на поезд №11 Exo линии Водрей-Гудзон от станций Сент-Анн-де-Бельвю и Бэ-д’Юрф, больше не будут пользоваться бесплатным проездом.

Министерство объясняет, что это связано с “улучшением времени в пути в этих районах”.

Бесплатное обслуживание будет сохраняться на железнодорожных станциях Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt и Île-Perrot, а также во всем секторе La Presqu’Île до дальнейшего уведомления.

“Пользователи, садящиеся на вышеуказанных пяти станциях, расположенных за пределами Монреаля, будут по-прежнему получать бесплатный билет “Tous modes ABC” для поездки на поезде, включающий необходимые пересадки на автобус и метро в сети REM”, – отмечает министерство. “Теперь эти билеты будут распространяться семь дней в неделю в соответствии с расписанием поездов”.

Пассажиры пригородных поездов по-прежнему будут обязаны подтверждать законность своего бесплатного билета, чтобы избежать штрафа.

“Пользователи должны подтвердить первый проезд в один конец, когда они получают билет на вокзале в отправной точке следования, а затем проделать то же самое со вторым проездом в обратном направлении”, – отмечает Transports Québec. “Но везде, где это возможно, мы рекомендуем работникам и работодателям продолжать отдавать приоритет дистанционной работе и поездкам общественным транспортом”.

Ведь проезд по автомагистрали 30 в восточном направлении будет приостановлен до дальнейшего уведомления с 5:30 до 9:30 утра с понедельника по пятницу.