Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Бесплатный проезд по мосту Ile-aux-Tourtes заканчивается для некоторых пассажиров пригородных поездов
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Бесплатный проезд по мосту Ile-aux-Tourtes заканчивается для некоторых пассажиров пригородных поездов

Виктория Христова Янв 31, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 75 Просмотров

Ряд граждан, пользующийся бесплатным общественным транспортом из-за работ на мосту Иль-о-Торт сегодня получили неприятное известие: они должны будут начать оплачивать проезд по тарифу, начиная  со следующего понедельника.

 

Транспорт Квебека разъясняет, что пассажиры автобусных линий 212 и 411 Монреальского общества транспорта (STM), а также пассажиры, садящиеся на поезд №11 Exo линии Водрей-Гудзон от станций Сент-Анн-де-Бельвю и Бэ-д’Юрф, больше не будут пользоваться бесплатным проездом.

Министерство объясняет, что это связано с “улучшением времени в пути в этих районах”.

Бесплатное обслуживание будет сохраняться на железнодорожных станциях Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt и Île-Perrot, а также во всем секторе La Presqu’Île до дальнейшего уведомления.

“Пользователи, садящиеся на вышеуказанных пяти станциях, расположенных за пределами Монреаля, будут по-прежнему получать бесплатный билет “Tous modes ABC” для поездки на поезде, включающий необходимые пересадки на автобус и метро в сети REM”, – отмечает министерство. “Теперь эти билеты будут распространяться семь дней в неделю в соответствии с расписанием поездов”.

Пассажиры пригородных поездов по-прежнему будут обязаны подтверждать законность своего бесплатного билета, чтобы избежать штрафа.

“Пользователи должны подтвердить первый проезд в один конец, когда они получают билет на вокзале в отправной точке следования, а затем проделать то же самое со вторым проездом в обратном направлении”, – отмечает Transports Québec. “Но везде, где это возможно, мы рекомендуем работникам и работодателям продолжать отдавать приоритет дистанционной работе и поездкам общественным транспортом”.

Ведь проезд по автомагистрали 30 в восточном направлении будет приостановлен до дальнейшего уведомления с 5:30 до 9:30 утра с понедельника по пятницу.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*