Монреальский ресторан объединяет людей

Внутри может быть 200 долларов.
“Это весело. Это захватывающе, и в это вовлечены все”, – объясняет владелец ресторана Alto Мэтью Фроннимадис.
Розыгрыш приза “Найди это, сохрани это” стоимостью 200 долларов – одна из многих игр, в которые Фроннимадис и его брат Дэйв играют со своими подписчиками на странице Alto в Instagram.
“Мы спрятали 200 долларов наличными и разместили подсказку о местоположении в нашей истории”, – говорится в одном из постов.
Фроннимадис говорит, что идея пришла к ним несколько месяцев назад, просто как способ повеселиться и принести пользу своему сообществу.
“Это поддерживает позитивный настрой “мы не просто пиццерия”, – рассказывает он CTV News. “На самом деле мы занимаемся чем-то другим и объединяем людей”.
Несколько лет назад два брата купили ресторан в Монреале, который работает с 1987 года, у его первоначальных владельцев.
Теперь они управляют им как семейным бизнесом.
Если вы следите за Alto в социальных сетях, вы, возможно, уже знаете, что братья не воспринимают себя слишком серьезно.
От мемов до тиктоков и розыгрышей – работа в Alto кажется ничем иным, как хорошим времяпрепровождением.
“Когда вы успешны, вы как будто хотите дать что-то взамен, и я думаю, что это просто хорошо работает”, – говорит Фроннимадис в интервью.
Однако он признает одну вещь: Фронимадис говорит, что не следит за тем, сколько денег отдает ресторан.
“Мой отец, вероятно, убил бы меня прямо сейчас”, – засмеялся он. “Это очень опасно, но я игнорирую это. Людям это нравится, это позитивно”, – говорит он с улыбкой.
“К нам приходит много взволнованных клиентов: “Когда вы, ребята, будете играть в игры? Мы хотим присоединиться к этим вызовам”, – добавляет он. “Сообщество растет, число наших подписчиков растет. Мы очень хорошо разбираемся в своем бизнесе. Нам просто нравится то, что мы делаем”.