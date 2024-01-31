Монреальский ресторан объединяет людей

Прогуливаясь по центру Монреаля, если вы увидите сложенный белый листок бумаги, торчащий из-под скамейки, не спешите его смахивать.

Внутри может быть 200 долларов.

“Это весело. Это захватывающе, и в это вовлечены все”, – объясняет владелец ресторана Alto Мэтью Фроннимадис.

Розыгрыш приза “Найди это, сохрани это” стоимостью 200 долларов – одна из многих игр, в которые Фроннимадис и его брат Дэйв играют со своими подписчиками на странице Alto в Instagram.

“Мы спрятали 200 долларов наличными и разместили подсказку о местоположении в нашей истории”, – говорится в одном из постов.

Фроннимадис говорит, что идея пришла к ним несколько месяцев назад, просто как способ повеселиться и принести пользу своему сообществу.

“Это поддерживает позитивный настрой “мы не просто пиццерия”, – рассказывает он CTV News. “На самом деле мы занимаемся чем-то другим и объединяем людей”.

Несколько лет назад два брата купили ресторан в Монреале, который работает с 1987 года, у его первоначальных владельцев.

Теперь они управляют им как семейным бизнесом.

Если вы следите за Alto в социальных сетях, вы, возможно, уже знаете, что братья не воспринимают себя слишком серьезно.

От мемов до тиктоков и розыгрышей – работа в Alto кажется ничем иным, как хорошим времяпрепровождением.

“Когда вы успешны, вы как будто хотите дать что-то взамен, и я думаю, что это просто хорошо работает”, – говорит Фроннимадис в интервью.

Однако он признает одну вещь: Фронимадис говорит, что не следит за тем, сколько денег отдает ресторан.

“Мой отец, вероятно, убил бы меня прямо сейчас”, – засмеялся он. “Это очень опасно, но я игнорирую это. Людям это нравится, это позитивно”, – говорит он с улыбкой.

“К нам приходит много взволнованных клиентов: “Когда вы, ребята, будете играть в игры? Мы хотим присоединиться к этим вызовам”, – добавляет он. “Сообщество растет, число наших подписчиков растет. Мы очень хорошо разбираемся в своем бизнесе. Нам просто нравится то, что мы делаем”.