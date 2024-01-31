Минимальная заработная плата в Квебеке повышается на 50 центов в час

Минимальная заработная плата в Квебеке повысится на 50 центов с 15,25 до 15,75 долларов в час с 1 мая.

Минимальная заработная плата в Квебеке повысится на 50 центов с 15,25 до 15,75 долларов в час с 1 мая.

Провинция заявляет, что приняла это решение “из-за экономической неопределенности”, влияющей на сектор розничной торговли и ресторанов, которые испытывают трудности, а в некоторых случаях и закрытие.

По данным Министерства труда Квебека, от этого увеличения выиграют 200 700 работников, в том числе 111 200 женщин.

“Важно понимать, что чрезмерное повышение заработной платы может иметь негативный эффект и оказать значительное давление на работодателей, что приведет к закрытию предприятий розничной торговли, ресторанов и гостиничного бизнеса, что нежелательно со всеми негативными последствиями, которые это может иметь для экономики Квебека”, – отметил министр труда Жан Буле.

Правительство заявляет, что хочет, чтобы минимальная заработная плата оставалась на уровне 50% от средней заработной платы.

При таком повышении она достигнет 50,8%.

Буле указывает, что повышение будет эквивалентно 3,28 процента и “выше ожидаемой инфляции на 2024-2025 финансовый год, которая составляет 2,3 процента”.