Дежарден закроет сервисные центры и банкоматы к 2026 году

Группа компаний Дежарден объявила, что ее caisses populaires планирует сократить количество своих сервисных центров и банкоматов на 30% к 31 декабря 2026 года.

Представитель Desjardins Жан-Бенуа Теркотт объясняет, что советы директоров caisses приняли решение после анализа того, насколько активно использовались сервисные центры и банкоматы.

Дежарден заявляет, что правление будет решать, какие центры и банкоматы будут закрыты, какие из сервисных центров совнршенно не используются, а в какие приходит масса людей до сих пор.

По словам Дежардена, к 31 декабря 2023 года на счетчики caisse приходился всего один процент от объема транзакций, в то время как на банкоматы приходилось всего три процента.

На 1 января нынешнего года у Дежардена было 669 сервисных центров и 1559 банкоматов в Квебеке и Онтарио.