Что надо знать, чтобы снять квартиру в Монреале? Часть 1

Как найти квартиру в Монреале?

Июль — время переездов.

Когда я приехала в Монреаль, меня удивило то, что канадцы, а точнее квебекцы, подписывают договор на аренду дома или квартиры 01 июля на год. Потом я поняла, что это намного упрощает жизнь собственников жилья и тех, кто снимает квартиру в Монреале. Первого июля в День Канады улицы Монреаля заполнены грузовиками для перевозки мебели, и национальный праздник Канады стал настоящим праздником для компаний по перевозкам.

Не отчаивайтесь, если вы приезжаете в Монреаль зимой или осенью и вам нужно срочно найти квартиру в Монреале под съем. Всегда есть какое-то движение на рынке жилья и у вас будет выбор в любое время года. Возможно вы найдете квартиру даже дешевле, чем во время массовых переездов. Квартиры, которые собственники пытались сдать дороже, но не смогли, или задержались с ремонтом, оказываются очень интересными в межсезонье.

Так с чего же начать приезжающим в Монреаль и ищущим съемное жилье?

Во-первых, есть несколько сайтов, на которых можно быстро сориентироваться, как они работают и начать сравнивать цены на аренду. Все сайты сделаны на английском и французском языках.

Например:

www.kijiji.ca

www.lespac.com

www.montreal.craigslist.ca

Во-вторых, можно обратиться к печатным изданиям : «Le Journal de Montreal», «La Presse» (на французском языке), «The Gazette» (на английском). В них публикуют (больше всего в субботних выпусках) объявления о сдаче квартир. Кроме того в каждом районе выходит местная газета.

В-тетьих, существуют газеты на русском языке, которые можно бесплатно взять во всех русских продуктовых и книжных магазинах Монреаля.

Метро в Монреале.

В Монреале существует развитая система метрополитена. 68 станций и 4 линии метро протяженностью 69 км вывели монреальское метро на 3 место по количеству пассажиров в Северной Америке после нью-йорского метро и метро в Мехико.

Официальный сайт метро : http://www.metrodemontreal.com/

Что такое квартира 3 1/2 в Монреале?

Нужно заметить, что в отличие от остальных канадских провинций, в Квебеке размер квартиры характеризуется не количеством спален, а говорит об общем количестве комнат, каждая из которых идет за единицу, + ½ (половинка) — это ванная комната. В монреальских квартирах очень редко встречаются раздельные санузлы, обычно это одна комната с ванной и туалетом.

Например:

2 1/2 означает, что в квартире есть 1 комната + 1 кухня + ванная комната (1/2).

3 1/2 означает, что в квартире есть 1 спальня + 1 салон + 1 кухня + ванная комната (1/2).

4 1/2 означает, что в квартире есть 2 спальни + 1 салон + 1 кухня + ванная комната (1/2).

5 1/2 означает, что в квартире есть 3 спальни + 1 салон + 1 кухня + ванная комната (1/2).

Так что квартира 3 1/2 в Монреале — это то же самое, что «1 bedroom apartment» в Торонто или в Нью-Йорке или двухкомнатная квартира, как мы привыкли ранее.

Иногда хозяин в объявлении может указать, что его квартира на съем является 5 1/2, но приехав туда, вы обнаружите только 2 спальни. На ваш вопрос, почему хозяин квартиры указал 5 1/2, а не 4 1/2, он ответит, что в квартире есть столовая, которую он посчитал за отдельную комнату и получилось 5 комнат + ванная 1/2, т.е. 5 1/2. И это вполне законно. Если вы ищите квартиру-люкс, то смело ищите ее в разделе 6 1/2 и больше. Несмотря на то, что там может быть только 1 спальня, там может быть салон, столовая, кухня, бюро, солярий, сауна и пр.

Квартира или дом?

В съемных квартирах не бывает больше 3-х спален. Поэтому, если у вас много детей или вы привыкли спать раздельно, я бы вам порекомендовала снять дом или квартиру в 2-х или 3-х этажном доме. В Монреале во многих районах можно найти в ряд стоящие 2-х этажные дома, в которых находится 2 квартиры. Такой 2-х этажный дом принадлежит одному владельцу и называется дуплекс (2-plex). Соответственно дом с 3 квартирами называется триплекс (3-plex) и с 4 квартирами дом в Монреале называется квадруплекс (4-plex). В дуплексе, например, вы найдете 2 квартиры:

— одну на 1-м этаже с 3 спальнями, и с обустроенным полуподвалом (basement), где можно оборудовать четвертую спальню, ванную комнату и еще одну гостиную.

— вторая квартира находится на 2-м этаже и в нее ведет отдельный вход.

Обычно тот квартиросъемщик, который снимает первый этаж, имеет эксклюзивный доступ к использованию двора и гаража. Такие дома в Монреале были построены до 1970 годов, поэтому звукоизоляция оставляет желать лучшего. Но стоить такая квартира с 4 спальнями, гаражом и собственным садиком будет дешевле, чем дом в аренду.

Нужно заметить, что домов в аренду в Монреале меньше, чем квартир. Конечно уровень проживания в доме будет выше, чем в квартире. Там вы будете чувствовать себя полноправным хозяином и никакие соседи не будут предъявлять вам претензии из-за шума и беготни, устраиваемых вашими детьми. Но и стоить вам это будет гораздо дороже.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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