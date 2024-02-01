Экономика Канады улучшилась. Показатели выше, чем ожидались

Экономический рост Канады превзошел прогнозы, показав более значительное увеличение, чем ожидалось

. По данным The Financial Post, в ноябре прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 0,2%.

Этот результат превосходит не только прогнозы экспертов, которые рассчитывали на 0,1% рост, но и предварительные оценки, которые прогнозировали 0,3% роста в декабре. В результате, экономика Канады показывает рост на протяжении четвертого квартала после снижения в третьем.

“Канадская экономика вернулась к росту в конце 2023 года, показав результаты более убедительные, чем ожидалось”, – поделился своим мнением экономист CIBC, Эндрю Грэнтэм.

Основной вклад в рост экономики внесли производящая и обрабатывающая промышленность, а также сектор оптовой торговли, согласно данным Национального статистического агентства. Стабилизация экономики США также способствовала росту, учитывая, что канадская экономика значительно зависит от экспорта.

Если декабрьские показатели подтвердятся, прогнозируется, что ВВП Канады за 2023 год составит 1,5%. Напомним, во второй половине прошлого года в Канаде была зафиксирована рецессия.