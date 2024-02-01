Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Коэффициент рождаемости в Канаде упал до рекордно низкого уровня

Коэффициент рождаемости в Канаде упал до рекордно низкого уровня

Виктория Христова Фев 1, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 39 Просмотров

Рекордно низкий уровень рождаемости был отмечен в Канаде, сообщает статистическое управление страны (StatCan).

 

По опубликованным данным, коэффициент рождаемости в 2022 году составил лишь 1,33 ребенка на одну женщину. Отмечается, что в 2020 году коэффициент рождаемости резко снизился, затем немного повысился, а в 2022 году опять упал.

Столь же стремительное снижение рождаемости зафиксировано и в других странах. Снижение рождаемости за период с 2021 по 2022 год является самым крупным с тех пор, как начался спад в начале 1970-х годов.

Статистика StatCan указывает, что Канада находится в середине списка стран с высоким уровнем дохода.

Напомним, что в 2023 году рекордно низкий уровень рождаемости был зафиксирован в Финляндии, Южной Корее, Нидерландах, а в 2022 году – в Китае.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*