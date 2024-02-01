Коэффициент рождаемости в Канаде упал до рекордно низкого уровня

Рекордно низкий уровень рождаемости был отмечен в Канаде, сообщает статистическое управление страны (StatCan).

По опубликованным данным, коэффициент рождаемости в 2022 году составил лишь 1,33 ребенка на одну женщину. Отмечается, что в 2020 году коэффициент рождаемости резко снизился, затем немного повысился, а в 2022 году опять упал.

Столь же стремительное снижение рождаемости зафиксировано и в других странах. Снижение рождаемости за период с 2021 по 2022 год является самым крупным с тех пор, как начался спад в начале 1970-х годов.

Статистика StatCan указывает, что Канада находится в середине списка стран с высоким уровнем дохода.

Напомним, что в 2023 году рекордно низкий уровень рождаемости был зафиксирован в Финляндии, Южной Корее, Нидерландах, а в 2022 году – в Китае.