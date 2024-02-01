Канадский кардинал Лакруа отверг обвинения в изнасиловании

Обвинения в адрес канадского кардинала Жеральда Лакруа, которого считают одним из близких советников Папы Римского Франциска, в том, что он изнасиловал девочку-подростка в 1980-х годах, были отвергнуты им лично.

В видеообращении к своей пастве, Лакруа заявил, что никогда не совершал неподобающих действий в отношении кого-либо. Об этом сообщает UCA News 31 января.

Обвинения в сексуальном насилии, совершенном в 1987 и 1988 годах, когда жертве было 17 лет, были предъявлены Лакруа, архиепископу Квебека, в рамках группового иска против более чем 100 священников архиепархии.

Лакруа занимает пост архиепископа Квебека с 2011 года и стал кардиналом в 2014 году. С прошлого года он является участником Коллегии Кардиналов-Советников Папского совета, которая регулярно собирается в Ватикане.

“На мой взгляд, я никогда не вел себя неподобающим образом по отношению к кому-либо, несовершеннолетнему или взрослому”, – заявил кардинал в видеообращении, снятом в его офисе.

“Моя душа и совесть спокойны перед этими обвинениями, которые я отвергаю”, – подчеркнул он, добавив, что данные необоснованные обвинения нанесли ему серьезный моральный ущерб.

Это было первое публичное выступление Лакруа после того, как обвинения были выдвинуты на прошлой неделе.

В своем заявлении от 30 января архиепископия Квебека объявила о временном приостановлении священнических обязанностей Лакруа. Он пояснил, что это не отставка, а всего лишь перерыв в служении, предназначенный для более тщательной оценки дальнейших шагов.

“Я знаю, что эти обвинения вызвали удивление и причинили страдания множеству людей”, – сказал он.

Судебное дело представляет собой обновленную версию иска, который был впервые подан в 2022 году. В нем содержится показания 147 человек, утверждающих, что они стали жертвами сексуального насилия со стороны более чем 100 священников архиепархии, некоторые из которых занимают высокие должности в церковной иерархии.

Лакруа заявил, что архиепархия продолжает поддерживать жертв сексуального насилия и стремится обеспечить им компенсацию.

Напомним, Папа Франциск объявил борьбу с сексуальным насилием в католической церкви одной из своих основных задач и настаивает на политике “нулевой терпимости” после множества широко известных скандалов.

Хотя духовенство и персонал церкви обязаны сообщать о злоупотреблениях в своих епархиях, все, что раскрывается на исповеди, остаётся конфиденциальным и не разглашается.

Активисты, выступающие за права жертв сексуального насилия со стороны духовенства, требуют более жесткой ответственности за данные преступления.