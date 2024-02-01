2 февраля – день сурка: как эти забавные зверьки стали предсказывать погоду в США и Канаде

Каждый год 2 февраля в США и Канаде отмечается народный праздник – день сурка, во время которого с помощью поведения этих зверьков пытаются предсказать погоду.

В основе этого праздника лежит народное поверье, которое гласит, что в начале февраля нужно внимательно следить за сурками, чтобы узнать, когда наступит весна. Если сурок выходит из своей норки в солнечный день и тут же возвращается обратно, испугавшись своей собственной тени, то зима продлится еще шесть недель. А если сурок не видит своей тени и спокойно отправляется гулять, значит весна уже наступила.

Традиция предсказывать погоду по поведению животных возникла еще в дохристианские времена. Так, например, в Древнем Риме наблюдали за разбуженным от зимней спячки ежом. Этот обычай был распространен во многих странах Западной Европы. В северной Германии роль “метеоролога” исполнял барсук, а в Болгарии – медведь.

В США традицию наблюдения за животными привезли немецкие иммигранты, основавшие поселение Пенсильвания в XVIII- XIX веках. Так как в этом регионе насчитывалось больше сурков, чем ежей или барсуков, статус “погодных предсказателей” перешел именно к этим забавным зверькам.

Первое упоминание о наблюдении за сурками в Соединенных Штатах относится к 1840 году. Один из жителей Пенсильвании, Джеймс Л. Моррисон, написал в своем дневнике о том, как его соседи выслеживали этих зверьков. Однако до середины 1880-х годов это было всего лишь суеверие.

И все изменилось, когда в 1886 году редактор местной газеты Панксатони, Клаймер Фрис, опубликовал шутливую статью о том, что сурок не увидел своей тени, и это означает приближение весны. В статье также было упомянуто место, где лучше всего проводить метеорологические прогнозы – это возвышенность на окраине города, названная Индюшачья Горка.

На следующий год множество горожан пришло наблюдать за пробуждением сурка. Примерно в это же время был основан “Клуб Сурков Панксатони”, который взял на себя организацию ежегодной праздничной церемонии с предсказанием погоды. С 1887 года мероприятие отменялось только один раз – в 1942 году после нападения японской авиации на Перл-Харбор.

Первым “официальным” сурком-метеорологом стал Фил из Панксатони. Имя ему пришлось выбирать несколько раз. Сначала его называли просто “сурком из Панксатони”, потом Питом. Но сегодня полное имя зверька звучит так: Фил из Панксатони – Ясновидец из Ясновидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и Выдающийся Провидец Погоды. А город Панксатони получил статус всемирной столицы погоды.

Мировая известность пришла к Филу в 1993 году после выхода фильма Гарольда Рэмиса “День сурка”, в котором рассказываются приключения погодного комментатора Фила Коннорса, попавшего во временную петлю. В главных ролях снялись Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. События фильма разворачиваются 2 февраля в Панксатони на фоне торжественной церемонии предсказания погоды. Уже в 1997 году число участников мероприятия достигло 35 тысяч человек.

Сегодня день сурка отмечается не только в Панксатони, но и в других городах США, а также в Канаде. Своих зверьков-предсказателей имеют Луизиана, Колорадо, Нью-Йорк, Иллинойс, Огайо и другие штаты.