Мессенджер WhatsApp принял решение об отключении ряда аккаунтов с 1 февраля

Пользователи, у которых аккаунты будут удалены, потеряют все файлы, хранящиеся в облачном сервисе.

WhatsApp объявил о своем решении отключить неактивные аккаунты с 1 февраля.

Разработчики мессенджера проведут обширную чистку, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу приложения для активных пользователей.

Те аккаунты, которые не использовались с сентября 2023 года, будут отключены.

Процесс начнется 1 февраля и затронет пользователей, которые не входили в приложение более четырех месяцев.

Разработчики предоставят 120 дней для возможности восстановить доступ, после чего аккаунты будут безвозвратно удалены.

Это решение направлено на улучшение безопасности и стабильности мессенджера.

Пользователи, у которых аккаунты будут удалены, потеряют все файлы, хранящиеся в облачном сервисе.