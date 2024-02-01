Мессенджер WhatsApp принял решение об отключении ряда аккаунтов с 1 февраля

WhatsApp объявил о своем решении отключить неактивные аккаунты с 1 февраля.
Разработчики мессенджера проведут обширную чистку, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу приложения для активных пользователей.
Те аккаунты, которые не использовались с сентября 2023 года, будут отключены.
Процесс начнется 1 февраля и затронет пользователей, которые не входили в приложение более четырех месяцев.
Разработчики предоставят 120 дней для возможности восстановить доступ, после чего аккаунты будут безвозвратно удалены.
Это решение направлено на улучшение безопасности и стабильности мессенджера.
Пользователи, у которых аккаунты будут удалены, потеряют все файлы, хранящиеся в облачном сервисе.