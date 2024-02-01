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Новости Мессенджер WhatsApp принял решение об отключении ряда аккаунтов с 1 февраля

Мессенджер WhatsApp принял решение об отключении ряда аккаунтов с 1 февраля

Виктория Христова Фев 1, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 41 Просмотров

Пользователи, у которых аккаунты будут удалены, потеряют все файлы, хранящиеся в облачном сервисе.

WhatsApp объявил о своем решении отключить неактивные аккаунты с 1 февраля.

Разработчики мессенджера проведут обширную чистку, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу приложения для активных пользователей.

Те аккаунты, которые не использовались с сентября 2023 года, будут отключены.

Процесс начнется 1 февраля и затронет пользователей, которые не входили в приложение более четырех месяцев.

Разработчики предоставят 120 дней для возможности восстановить доступ, после чего аккаунты будут безвозвратно удалены.

Это решение направлено на улучшение безопасности и стабильности мессенджера.

Пользователи, у которых аккаунты будут удалены, потеряют все файлы, хранящиеся в облачном сервисе.

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