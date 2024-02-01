В Лондоне после нападения с едким веществом пострадали девять человек

В результате нападения с использованием едкого вещества в Лондоне пострадали не менее девяти человек, которые были госпитализированы.

Как сообщили представители столичной полиции, неизвестный мужчина преднамеренно бросил неизвестное едкое вещество в прохожих.

“Трое пострадавших, включая женщину и ее двух маленьких детей, были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи”, – уточняется в официальном сообщении полиции.

Отмечается, что еще трое людей были доставлены в больницу с повреждениями, полученными при оказании помощи первым пострадавшим.

Еще трое полицейских, которые прибыли на место происшествия, также были госпитализированы.

Согласно предварительным данным полиции, предполагается, что в женщину с детьми было брошено неизвестное едкое вещество, характер которого пока не установлен.

Кроме того, многие видели мужчину, скрывавшегося с места преступления.

Полиция задействовала все доступные ресурсы, включая вертолет, для задержания этого человека и выяснения причин данного инцидента.