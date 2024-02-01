Проживание в своем многоквартирном доме — выгодное инвестирование

Один из способов инвестирования в недвижимость — покупка многоквартирного дома с одовременным проживанием.

Данный способ рекомендуется всем, кто хочет вложить свои сбережения в недвижимость, чтобы приумножить их, и одновременно сэкономить на оплате собственного жилья. За и против такого инвестироания :

ЗА :

— Вы живете в СОБСТВЕННОМ доме, получая квартплату с других, а не платите за жилье «чужому дяде». Если вы в состоянии платить за съемную квартиру — пора инвестировать, а не пускать деньги на ветер;

— Доход от сдачи квартир частично или даже полностью ПОКРЫВАЕТ ВАШИ РАСХОДЫ по ипотеке и по содержанию дома. Очевидно, что большее количество квартир дает больше дохода!;

— С годами цена на вашу недвижимость растет, как и капитализация вашего первоначального взноса. Плюс к этому, цены на многоквартирные дома растут быстрее, чем на односемейные.

Против:

— Управление и обслуживание многоквартирного дома требует затрат времени. Нужно быть морально готовым к переговорам (иногда непростым) с квартиросъемщиками.

В заключение хочу заметить, что инвестиции в недвижимость всегда были и остаются одними из самых надежных. Вкладывая сегодня, вы обеспечиваете свое будущее!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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