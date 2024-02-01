Аэропорт Сен-Юбер будет переименован в Aeroport metropolitain de Montreal

Отныне он будет известен как Aéroport métropolitaine de Montréal, пункт назначения, который, по мнению руководства, воплощает трансформацию аэропорта, открытого в 1927 году, для достижения целей коммерческой авиации.
По словам руководства, аэропорт Метрополитен-де-Монреаль будет носить аббревиатуру MET, чтобы повысить узнаваемость бренда и доступность.
Они добавляют, что строительство нового терминала продвигается успешно.
Планируется, что он откроется летом 2025 года, а авиакомпании будут обслуживать всю страну.
По словам руководства MET, это будет один из крупнейших аэропортов Канады.
Руководители отмечают, что благодаря ребрендингу, Монреаль присоединится к крупнейшим мегаполисам мира, используя преимущества многочисленных аэропортов для удовлетворения потребностей своего населения.
В феврале 2023 года аэропорт объявил о партнерстве с авиакомпанией Porter Airlines по строительству коммерческого терминала с годовой пропускной способностью в четыре миллиона пассажиров.