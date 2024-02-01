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Новости Аэропорт Сен-Юбер будет переименован в Aeroport metropolitain de Montreal
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Аэропорт Сен-Юбер будет переименован в Aeroport metropolitain de Montreal

Виктория Христова Фев 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 42 Просмотров

Монреальский Saint-Hubert Longueuil Airport представляет свое новое название. Ребрендинг произошел прямо сегодня, в четверг, 1 февраля.

 

Отныне он будет известен как Aéroport métropolitaine de Montréal, пункт назначения, который, по мнению руководства, воплощает трансформацию аэропорта, открытого в 1927 году, для достижения целей коммерческой авиации.

По словам руководства, аэропорт Метрополитен-де-Монреаль будет носить аббревиатуру MET, чтобы повысить узнаваемость бренда и доступность.

Они добавляют, что строительство нового терминала продвигается успешно.

Планируется, что он откроется летом 2025 года, а авиакомпании будут обслуживать всю страну.

По словам руководства MET, это будет один из крупнейших аэропортов Канады.

Руководители отмечают, что благодаря ребрендингу, Монреаль присоединится к крупнейшим мегаполисам мира, используя преимущества многочисленных аэропортов для удовлетворения потребностей своего населения.

В феврале 2023 года аэропорт объявил о партнерстве с авиакомпанией Porter Airlines по строительству коммерческого терминала с годовой пропускной способностью в четыре миллиона пассажиров.

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