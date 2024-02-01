Дэвид Ламетти: “Прекратите делать козлом отпущения английскую общину в Квебеке”

Спорный закон о языке, который ограничивает использование английского языка в определенных условиях, стал предметом судебных исков и конституционных оспариваний с момента его принятия в 2022 году.

“Прекратите делать козлом отпущения английскую общину в Квебеке”, – говорит Ламетти в прощальной речи перед парламентом.

В своей прощальной речи в парламенте бывший министр юстиции Дэвид Ламетти выступил с завуалированной критикой использования премьер-министром Квебека Франсуа Лего положения о запрете в законе о языке, известном как билль 96, и сказал, что англоязычных не следует винить за статус французского языка в Квебеке.

Ламетти, который был выведен из кабинета в июле прошлого года, объявил в прошлый четверг, что уходит с поста члена парламента Монреаля.

“Нам нужно работать вместе. Мы все понимаем, что защита и развитие французского языка и культуры в Северной Америке очень важны. Нам нужно работать вместе, чтобы гарантировать, что они будут жить и процветать в будущем”, – сказал он во вторник в своем выступлении перед своими коллегами-депутатами.

“Это означает, что нам нужно прекратить делать козлом отпущения английское сообщество в Квебеке. Люди в этом сообществе очень двуязычны и преданы Квебеку; во многих случаях они живут там уже 300 лет”.

Ламетти, бывший профессор права в Университете Макгилла, далее сказал несколько слов о Хартии прав и свобод.

“Я должен сказать, что Хартия не является факультативной, и превентивное использование Хартии предполагает, что Хартия является факультативной”, – сказал он, по-видимому, ссылаясь на преимущественное использование Лего оговорки “несмотря ни на что”, чтобы полностью защитить законопроект 96 от судебных исков.

“В какой-то момент, – продолжил он, – мы должны понять, что конституционные изменения будут необходимы, и нам нужно подготовиться к этому”.

Еще когда был представлен законопроект № 96, Ламетти сказал журналистам, что он обеспокоен законом, особенно доступом квебекцев к правосудию на выбранном ими языке и их доступом к здравоохранению, но пообещал не вовлекать федеральное правительство, а только вмешаться. если закон будет передан в высший суд страны. В 2022 году он предположил, что Лего злоупотребляет разделом 33 Хартии для защиты закона о языке.

“Предполагалось, что это будет последнее слово в диалоге между судами и законодательной властью, а не первое”, – сказал он тогда.

Спорный закон о языке, который ограничивает использование английского языка в определенных условиях, стал предметом судебных исков и конституционных оспариваний с момента его принятия в 2022 году.