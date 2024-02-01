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Новости Лаваль дает зеленый свет строительству масштабного проекта киностудии
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Лаваль дает зеленый свет строительству масштабного проекта киностудии

Виктория Христова Фев 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 38 Просмотров

Если все пойдет по плану, город Лаваль надеется, что недавно одобренный многомиллионный проект в конечном итоге может стать Северным побережьем Голливуда, преобразуя киноиндустрию в регионе и за его пределами.

 

Городские власти одобрили перераспределение огромного участка сельскохозяйственных угодий на восточной стороне острова для строительства ряда киностудий, в том числе одной из крупнейших в Северной Америке.

Мэр Лаваля Стефан Бойер заявил, что в проекте Trudel Studios (Cité du cinéma) стоимостью 200 миллионов долларов будет занято около 100 постоянных работников в дополнение к десяткам контрактников,  поставщиков провизии и другого персонала.

Он добавил, что это принесет городу около 3 миллионов долларов в год.

“Для нас это также очень интересно для всех малых предприятий, которые выиграют”, – сказал Бойер. “Существует значительный эффект просачивания для небольших предприятий в Лавале, но также и во всех окрестностях большого Монреаля”.

Проект Trudel Studios будет включать в себя семь студий в районе Сен-Франсуа для производства фильмов и телепередач.

Бойер сказал, что строительство должно начаться в 2024 году, добавив, что он в восторге от того, что проект может означать для киноиндустрии в этом районе.

“Это будет совершенно новая отрасль для Лаваля и Северного побережья”, – сказал Бойер. “Для нас это также часть интереса к проекту. Это диверсифицирует экономику, сделает ее более устойчивой, и мы знаем, что в отрасли есть большие потребности. Если этот проект будет реализован, это удвоит возможности по производству фильмов и сериалов здесь, в Квебеке”.

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