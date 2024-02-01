Лаваль дает зеленый свет строительству масштабного проекта киностудии

Если все пойдет по плану, город Лаваль надеется, что недавно одобренный многомиллионный проект в конечном итоге может стать Северным побережьем Голливуда, преобразуя киноиндустрию в регионе и за его пределами.

Городские власти одобрили перераспределение огромного участка сельскохозяйственных угодий на восточной стороне острова для строительства ряда киностудий, в том числе одной из крупнейших в Северной Америке.

Мэр Лаваля Стефан Бойер заявил, что в проекте Trudel Studios (Cité du cinéma) стоимостью 200 миллионов долларов будет занято около 100 постоянных работников в дополнение к десяткам контрактников, поставщиков провизии и другого персонала.

Он добавил, что это принесет городу около 3 миллионов долларов в год.

“Для нас это также очень интересно для всех малых предприятий, которые выиграют”, – сказал Бойер. “Существует значительный эффект просачивания для небольших предприятий в Лавале, но также и во всех окрестностях большого Монреаля”.

Проект Trudel Studios будет включать в себя семь студий в районе Сен-Франсуа для производства фильмов и телепередач.

Бойер сказал, что строительство должно начаться в 2024 году, добавив, что он в восторге от того, что проект может означать для киноиндустрии в этом районе.

“Это будет совершенно новая отрасль для Лаваля и Северного побережья”, – сказал Бойер. “Для нас это также часть интереса к проекту. Это диверсифицирует экономику, сделает ее более устойчивой, и мы знаем, что в отрасли есть большие потребности. Если этот проект будет реализован, это удвоит возможности по производству фильмов и сериалов здесь, в Квебеке”.