STM сокращает 230 рабочих мест в связи с существенным сокращением бюджета

Управление транспорта Монреаля объявило в четверг, что сокращает 230 рабочих мест в попытке сократить собственные расходы, при этом не сокращая обслуживание автобусов и метро.

Общество транспорта Монреаля (STM) заявляет, что такое решение, экономящее 5 процентов заработной платы уволенных работников, дает экономию в размере 25 миллионов долларов в год.

“Организации всегда трудно принимать такого рода решения”, – заявила генеральный директор STM Мари-Клод Леонар в пресс-релизе. “Это не то, к чему мы относимся легкомысленно, но это было необходимо, чтобы сохранить наши услуги и продолжать быть рядом с нашими клиентами везде, где они в нас нуждаются”.

Компания также объявила о сокращении расходов науслуги на 9 миллионов долларов и сокращении операционного бюджета на 2 миллиона долларов для определенных проектов.

В целом, STM стремится высвободить 36 миллионов долларов из ожидаемого дефицита в 46 миллионов долларов. Это в дополнение к заявленным 50 миллионам долларов, которые уже были урезаны из бюджета STM на 2024 год, при общей экономии в размере 86 миллионов долларов, ожидаемой в этом году.

Новость появилась на фоне “все более сложного финансового контекста”, сказал Леонар, подчеркнув, что конечной целью является “выполнение нашей миссии в качестве важнейшего сервиса для всего сообщества”.

Ранее STM объявляла о сокращении услуг, таких как закрытие метро в 11 часов вечера, “обвиняя” свои финансовые трудности инфляцией и сокращении пассажиропотока после пандемии COVID-19.

В прошлом году правительство Квебека предложило покрыть 20% остаточного дефицита компаний общественного транспорта в период с 2024 по 2028 год. Однако под давлением мэров городов и большей части общественности Квебек увеличил предложение до 70% (265 миллионов долларов).

Леонар сказала, что, хотя эти последние сокращения помогут сохранить обслуживание в 2024 году, будущее после этого менее определенно.

“Мы не сможем продолжать сокращать бюджет такого рода каждый год”, – сказала она.

“Нам нужно иметь возможность рассчитывать на предсказуемые источники дохода в долгосрочной перспективе, чтобы мы могли лучше планировать наши услуги и наши потребности в модернизации сети”.