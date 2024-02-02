57-летний мужчина погиб в авиакатастрофе в Квебеке

Полиция провинции Квебек сообщает, что 57-летний мужчина погиб после крушения самолета Cessna 172 на западе Квебека рано утром в четверг.

Полиция провинции Квебек сообщает, что 57-летний мужчина погиб после крушения самолета Cessna 172 на западе Квебека рано утром в четверг.

Совет по безопасности на транспорте сообщает, что его следователи будут направлены в пятницу на место крушения, которое находится между Denholm и Martindale, примерно в 45 километрах к северу от Оттавы.

Сержант Камилла Савуа говорит, что полиция получила звонок в службу 911 около 1:30 ночи о человеке, попавшем в беду.

Полиция на снегоходе и поисково-спасательный вертолет из Трентона, Онтарио, провели поиск и обнаружили обломки самолета около 10 часов утра.

Власти говорят, что жертва проживала в местечке Blue Sea, расположенного примерно в 50 километрах к северу от места крушения.

Коронер проведет расследование обстоятельств смерти, а группа следователей TSB попытается пролить свет на причину авиакатастрофы.