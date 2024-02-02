Монреальские афро-степперы учат истории на своих занятиях

Учащиеся начальной школы Гарольда Нэппера в Броссаре узнали об истоках степпинга.

Это был способ для темнокожего сообщества, для рабов, общаться и самовыражаться, объяснил Кайин Куили, которая проводила семинар для группы учащихся 5 и 6 классов.

“У них отобрали барабаны. Они хотели сломить дух этих людей, но этого не произошло. Люди использовали свои тела для творчества”, – рассказал он студентам.

Куили и группа степперов рассказали детям о движениях, попутно знакомя их с историей своей страны. Он хочет, чтобы ее послание было убедительным.

“Да, мы собираемся рассказать вам об этом замечательном виде искусства, о том, как вы топаете, хлопаете в ладоши и используете свои тела, но мы также собираемся рассказать вам, как это произошло”, – сказал он. “Это подталкивает нас критически задуматься о том, как мы можем объяснить определенные концепции и вопросы, которые следует обсуждать с младшими школьниками”.