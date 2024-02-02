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Новости Новый квебекский сурок готов предсказать, наступит ли весна рано
Захотят ли квебекские сурки вылазить из норок в такую погоду?

Новый квебекский сурок готов предсказать, наступит ли весна рано

Виктория Христова Фев 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 16 Просмотров

Новый сурок из Валь д’Эспуар прошел обучение и готов предсказать, наступит ли весна рано в этом году.

 

Организаторов мероприятия, которое проходит недалеко от Персе, что в Гаспези, в прошлом году ждал неприятный сюрприз, когда они ночью накануне обнаружили, что девятилетний сурок Фред скончался.

“Это был почтенный возраст для такого животного”, – отмечает организатор Роберто Блонден, который ухаживал за знаменитым грызуном и дрессировал его.

По словам Блондена, обычно сурок в неволе может прожить до шести лет.

Новому Фреду всего полтора года, и он очень живой и бодрый сурок, как заявляет Блонден, который навещал своего питомца на этой неделе.

“Я пошел навестить его, погладил его и почувствовал, как двигается его тело. Он готов”, – сказал Блонден.

Сурок был взят из нового на тот момент помета более года назад и на сегодняшний обучен не бояться контакта с человеком.

Открытие официального квебекского дня сурка всегда вызывает значительный интерес, как и аналогичные мероприятия в других местах Канады и Соединенных Штатов.

В этом году мероприятие состоится в пятницу в 6:30 в Валь д’Эспуар.

Легенда гласит, что если сурок увидит свою тень 2 февраля, он вернется в свою нору еще на шесть недель. А нас ждут полтора месяца зимней погоды.

 

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