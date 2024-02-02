Новый квебекский сурок готов предсказать, наступит ли весна рано

Новый сурок из Валь д’Эспуар прошел обучение и готов предсказать, наступит ли весна рано в этом году.

Организаторов мероприятия, которое проходит недалеко от Персе, что в Гаспези, в прошлом году ждал неприятный сюрприз, когда они ночью накануне обнаружили, что девятилетний сурок Фред скончался.

“Это был почтенный возраст для такого животного”, – отмечает организатор Роберто Блонден, который ухаживал за знаменитым грызуном и дрессировал его.

По словам Блондена, обычно сурок в неволе может прожить до шести лет.

Новому Фреду всего полтора года, и он очень живой и бодрый сурок, как заявляет Блонден, который навещал своего питомца на этой неделе.

“Я пошел навестить его, погладил его и почувствовал, как двигается его тело. Он готов”, – сказал Блонден.

Сурок был взят из нового на тот момент помета более года назад и на сегодняшний обучен не бояться контакта с человеком.

Открытие официального квебекского дня сурка всегда вызывает значительный интерес, как и аналогичные мероприятия в других местах Канады и Соединенных Штатов.

В этом году мероприятие состоится в пятницу в 6:30 в Валь д’Эспуар.

Легенда гласит, что если сурок увидит свою тень 2 февраля, он вернется в свою нору еще на шесть недель. А нас ждут полтора месяца зимней погоды.