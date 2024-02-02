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Новости Пожар в Монреале: один погибший, двое пострадавших
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Пожарная машина в Монреале. Фото из газеты Метро.

Пожар в Монреале: один погибший, двое пострадавших

Виктория Христова Фев 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 49 Просмотров

В результате пожара в квартире в Монреале 1 человек погиб, 2 получили ожоги.

 

Один человек погиб и два человека находятся в больнице после пожара в жилом доме в монреальском Ист-Энде.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 4:45 утра о пожаре на бульваре Сен-Жан-Батист, недалеко от улицы де ла Гошетьер в районе Пуэнт-о-Трамбле.

“Трех человек пришлось доставить в ближайшую больницу в критическом состоянии”, – сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.

Один из пострадавших, 58-летний мужчина, впоследствии скончался.

Здание было эвакуировано, чтобы пожарные могли бороться с пламенем.

Установлен большой периметр, и пожарные предупреждают, что в этом районе могут быть перебои с электричеством.

Полиция пока не знает, что стало причиной пожара.

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