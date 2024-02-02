Пожар в Монреале: один погибший, двое пострадавших

Один человек погиб и два человека находятся в больнице после пожара в жилом доме в монреальском Ист-Энде.
Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 4:45 утра о пожаре на бульваре Сен-Жан-Батист, недалеко от улицы де ла Гошетьер в районе Пуэнт-о-Трамбле.
“Трех человек пришлось доставить в ближайшую больницу в критическом состоянии”, – сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.
Один из пострадавших, 58-летний мужчина, впоследствии скончался.
Здание было эвакуировано, чтобы пожарные могли бороться с пламенем.
Установлен большой периметр, и пожарные предупреждают, что в этом районе могут быть перебои с электричеством.
Полиция пока не знает, что стало причиной пожара.