Пожар в Монреале: один погибший, двое пострадавших

В результате пожара в квартире в Монреале 1 человек погиб, 2 получили ожоги.

Один человек погиб и два человека находятся в больнице после пожара в жилом доме в монреальском Ист-Энде.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 4:45 утра о пожаре на бульваре Сен-Жан-Батист, недалеко от улицы де ла Гошетьер в районе Пуэнт-о-Трамбле.

“Трех человек пришлось доставить в ближайшую больницу в критическом состоянии”, – сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.

Один из пострадавших, 58-летний мужчина, впоследствии скончался.

Здание было эвакуировано, чтобы пожарные могли бороться с пламенем.

Установлен большой периметр, и пожарные предупреждают, что в этом районе могут быть перебои с электричеством.

Полиция пока не знает, что стало причиной пожара.