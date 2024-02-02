Премьер-министр Квебека выругался: его честность была поставлена под сомнение

Недовольство премьер-министра Квебека Франсуа Лего дошло до того, что он выругался во время пресс-конференции в четверг.

Лего отвечал на вопросы о том, что члены его партии получали деньги от мэров с обещанием, что они смогут встретиться с министрами коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) для совместного решения многих насущных вопросов.

“У людей есть некоторые сомнения, и я думаю, что это важно для меня, потому что политика жесткая штука. Я принимаю решения, которые не всегда поддерживаются всем населением, но с одной вещью я не могу смириться, так это с тем, что мы ставим под сомнение мою честность. С— (непечатное слово)”, – сказал он.

Лего сказал, что хочет, чтобы его министры продолжали встречаться с мэрами и другими заинтересованными сторонами, но не в обмен на деньги.

Это не первый случай, когда премьер-министра ловят на том, что он ругается в микрофон.

В 2021 году Лего ответил ругательством на заявление лидера Квебекской партии (PQ) Поля Сен-Пьера Пламондона о том, что он нарушил меры карантина из-за COVID-19, катаясь на сноуборде на своем заднем дворе со своими детьми.

“Я думаю, что все политики должны быть осторожны с семьями. Нашим детям так тяжело, когда их отцов задевают какие-то комментарии”, – сказал он тогда. “С— ( то же самое непечатное слово). Пожалуйста, не втягивайте детей”.