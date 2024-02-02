В Канаде одобрили добавку к кормам коров, снижающую выбросы метана

Канадская продовольственная инспекция (CFIA) одобрила добавку к кормам для крупного рогатого скота, которая снижает выбросы метана.

Эта добавка, которая нейтрализует метан в рубце, уже прошла канадские исследования, подтвердившие, что она способствует увеличению эффективности кормов и сохраняет темпы роста скота. В связи с этим, голландская компания DSM-Firmenich готовится к запуску продаж в Канаде.

Данное прорывное изобретение поможет Канаде выполнить свои международные обязательства по сокращению выбросов метана, а также поддержит мясную промышленность в достижении поставленной цели снижения выбросов парниковых газов на 33% к 2030 году. Важно отметить, что производители молока в Канаде также ставят перед собой задачу достичь нулевых выбросов к 2050 году.

Согласно оценкам экологов, выбросы кишечного метана от крупного рогатого скота составляют около 3,3% от общей суммы выбросов парниковых газов в Канаде. Однако, с использованием данной добавки, возможно снизить выбросы метана в среднем на 30%, что потенциально приведет к снижению общих выбросов парниковых газов на 10-15% на каждый литр молока.

Результаты двухлетнего испытания на 15 000 голов крупного рогатого скота в провинции Альберта, проведенного при поддержке ERA (Emission Reduction Alberta), свидетельствуют о сокращении выбросов метана до 82%. Это позволило сэкономить 1 473 тонн CO₂-эквивалента только во время данного испытания.

Таким образом, добавка к кормам для крупного рогатого скота, снижающая выбросы метана, является значимым и инновационным решением, способным внести вклад в борьбу с изменением климата и достижение экологических целей Канады.