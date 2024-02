The French three-masted sailing vessel "Belem" (R) takes part in a nautical parade from Saint-Nazaire to Nantes along the Loire river, to celebrate his 120th anniversary, on June 4, 2016, on La Loire, western France. The Belem is the oldest French sailing ship manufactured in 1896 by Dubigeon Shipyard in Nantes, its home port. / AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER https://www.rfi.fr/

К берегам Канады вынесло обломки парусника начала XIX века













Обломки парусника начала XIX века были обнаружены на берегу Канады. По словам очевидцев, корпус разрушенного судна был вынесен океаническим течением к юго-западному берегу острова Ньюфаундленд 1 февраля. Сохранность старинного корабля настоящим чудом назвал один из очевидцев, цитируя слова матери одного из видевших его людей. Глава общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора, Нил Берждесс, выразил мнение, что корабль мог быть постепенно вымыт из донного песка сентябрьским штормом «Фиона» и последующими штормами, при которых возникало сильное волнение. В конце прошлой недели область обнаружения корабля была покрыта большими волнами, которые могли окончательно поднять его со дна и переместить ближе к берегу, предположил Берждесс. Корабль, судя по ряду признаков, был построен в самом начале XIX века, примерно в районе 1800-х годов. За основу взяты деревянные крепления вместо гвоздей и медные шпильки для скрепления досок корпуса. По словам Берждесса, неполный остов корабля имеет длину около 24 метров, а если в его постройке использован дуб, то вероятно, судно не было построено в Северной Америке. Он также отметил, что на дне океана у Ньюфаундленда погибли «тысячи» судов, которые периодически вымываются волнами к берегу. Место обнаружения старинного корабля — мыс Рэй, близ которого находится маяк. Ранее через этот район проходил торговый путь, активно использовавшийся около двухсот лет назад. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

