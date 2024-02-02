К берегам Канады вынесло обломки парусника начала XIX века

Обломки парусника начала XIX века были обнаружены на берегу Канады. По словам очевидцев, корпус разрушенного судна был вынесен океаническим течением к юго-западному берегу острова Ньюфаундленд 1 февраля.

Сохранность старинного корабля настоящим чудом назвал один из очевидцев, цитируя слова матери одного из видевших его людей. Глава общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора, Нил Берждесс, выразил мнение, что корабль мог быть постепенно вымыт из донного песка сентябрьским штормом «Фиона» и последующими штормами, при которых возникало сильное волнение.

В конце прошлой недели область обнаружения корабля была покрыта большими волнами, которые могли окончательно поднять его со дна и переместить ближе к берегу, предположил Берждесс.

Корабль, судя по ряду признаков, был построен в самом начале XIX века, примерно в районе 1800-х годов. За основу взяты деревянные крепления вместо гвоздей и медные шпильки для скрепления досок корпуса.

По словам Берждесса, неполный остов корабля имеет длину около 24 метров, а если в его постройке использован дуб, то вероятно, судно не было построено в Северной Америке. Он также отметил, что на дне океана у Ньюфаундленда погибли «тысячи» судов, которые периодически вымываются волнами к берегу.

Место обнаружения старинного корабля — мыс Рэй, близ которого находится маяк. Ранее через этот район проходил торговый путь, активно использовавшийся около двухсот лет назад.