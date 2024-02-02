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Экономика Недвижимость Покупка недвижимости как способ накопить на пенсию. Почему бы и нет?
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Жилой дом. Изображение Mikes-Photography с сайта Pixabay

Покупка недвижимости как способ накопить на пенсию. Почему бы и нет?

Olga Ouspenski Фев 2, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 50 Просмотров

Согласно опросам, более половины квебекцев (59%) боятся, что не смогут оставить работу по достижению пенсионного возраста из-за отсутствия сбережений – эксперты считают, что покупка недвижимости может стать хорошей опцией, чтобы подготовиться к этому моменту.

Простое владение домом – это отличный способ накопить средства, поскольку является в определенной степени вынужденным методом. Выплачивая ипотеку, собственник накапливает капитал, который в конечном итоге может быть использован повторно.
Существует несколько вариантов для инвестирования:

Первый и самый популярный – это покупка собственного дома.
Другим вариантом является доходная недвижимость, например, приобретение небольшого плекса на 5 и менее квартир или шале, которое вы будете сдавать в аренду. Этот тип инвестиций создает пассивный доход, который можно сохранять и на пенсии.

Преимущества инвестирования в недвижимость :
— Феномен финансового рычага увеличивает прибыль
· Стоимость недвижимости, как правило, растет с годами
· В случае доходной недвижимости, с помощью арендной платы можно выплачивать ипотеку
· Еще одно преимущество арендного жилья – возможность получать ежемесячный доход.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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