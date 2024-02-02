“Муж счастливой женщины” – женщины, подписанной на eTVnet!

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Александр – сильный, уверенный мужчина. Жизнь налажена: хорошая работа в охранном агентстве и жена-красавица. Но однажды жена приходит домой с роскошным букетом цветом, а на следующий день исчезает, оставив записку: “уехала к маме… нужно немного пожить отдельно”. Как Александр справится с шоком? Что предпримет, чтобы вернуть жену? Ответ – в фильме “Муж счастливой женщины”, посмотреть который можно на сайте интерактивного ТВ eTVnet!

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Сармат

Бандиты нападают на дом оперативника и устраивают стрельбу, в которой погибает его жена. Сам оперативник и его дочь тяжело ранены. Желая отомстить, оперативник отправляется на юг, чтобы найти убийц жены.

Выжить в Самарканде

“Выжить в Самарканде” – это масштабноe шоу, в котором две команды – звездная и народная – столкнутся с двумя противоположными мирами Самарканда. С одной стороны, их будет ждать атмосфера прекрасной восточной сказки комплекса Silk Road Samarkand с роскошными отелями, бирюзовыми куполами, дворцами Вечного города и минаретами до небес. С другой – горный лагерь со спартанскими условиями, без воды, еды и нормальной постели. Какая из команд столкнется с роскошью, а какая – с горными хребтами – покажут испытания.

Арт и Факт

Киноальманах рассказывает о легендарных картинах великих живописцев XIX века. Каждая новелла посвящена одному из художников – символу русской культуры: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. “Утро в сосновом лесу”. “Тройка”. “Демон поверженный”. “Призраки”. За каждым из этих полотен скрывается своя история, в которой переплетаются судьбы героев и творца. Как сложилась судьба мальчика Васятки из “Тройки” Перова в реальной жизни? Действительно ли Шишкин никогда не писал медведей? Почему Борисов-Мусатов видел призраков? И правда ли, что именно “Демон поверженный” сыграл роковую роль в судьбе Михаила Врубеля?

Пробуждение

Следователь Павел Фролов буквально живет на работе. Раскрывая преступления, он вынужден жертвовать временем, которое мог бы провести с самыми близкими людьми – женой и сыном. И даже долгожданный отдых в кругу семьи оборачивается очередным форс-мажором на работе – Павел прямо из аэропорта вынужден отправиться на расследование срочного дела.

Осенняя мелодия любви

Кладовщице Нине 45 лет. У нее – любимый муж, взрослая замужняя дочь Наташа и чудная пятилетняя внучка. У Нины всегда хорошее настроение, ведь она счастлива. Только счастье ее рухнуло в один миг: поздним вечером муж пришел домой и огорошил: он полюбил другую, и с той, другой, у них скоро будет ребенок. Нина собрала вещи и уехала к дочери. Верила: в семье дочери она не будет одинокой. Но, оказалось, рада ей была только пятилетняя внучка…

Цена любви

Преподаватель университета Елена однажды пришла к выводу, что в ее жизни больше нет простого женского счастья. От развода Елену удерживает только дочь Катя. Но однажды в университете появляется Андрей…