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Новости НХЛ проведет турнир сборных без России в Монреале и Бостоне в 2025 году

НХЛ проведет турнир сборных без России в Монреале и Бостоне в 2025 году

Виктория Христова Фев 3, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 38 Просмотров

По данным источников, НХЛ и профсоюз игроков планируют официально объявить о проведении турнира с участием четырех стран

Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведет в 2025 году международный турнир, который пройдет в Монреале и Бостоне. Об этом сообщил известный хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли.

По данным источников, НХЛ и профсоюз игроков планируют официально объявить о проведении турнира с участием четырех стран: Канады, Финляндии, Швеции и США.

Однако пока неизвестно, будет ли сделано объявление сегодня относительно участия команд в Олимпийских играх. Ранее стало известно, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, который ожидается в феврале 2025 года.

В августе 2023 года лига объявила о намерении вернуться на Олимпиаду. Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы, однако в 2018 и 2022 годах они были исключены соревнований. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

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