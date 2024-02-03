Израиль-Газа: будет ли перемирие?

Несмотря на объявленное ранее перемирие, боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились 1 декабря.

С начала конфликта в Газе погибло 152 сотрудника Агентства ООН. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что с 2 февраля их число официально подтверждено.

По данным Министерства здравоохранения, за период с 7 октября по 31 января в секторе Газа погибли около 26 900 палестинцев, еще 65 949 получили ранения. Более 1,7 миллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои места жительства.

Также отмечается, что боевые действия повлекли за собой значительные потери для БАПОР. С начала конфликта 147 объектов организации были разрушены, а 376 людей, находившихся в их помещениях, погибли, еще 1365 получили ранения.

Министр обороны Израиля, Йоав Галант, заявил, что в ходе боевых действий было уничтожено около 10 тысяч боевиков. Он также добавил, что Израиль нанес “серьезный удар” по потенциалу ХАМАС.

Израиль официально согласился на перемирие в секторе Газа, как сообщил представитель министерства иностранных дел Катара, Маджид аль-Ансари. Представители ХАМАС также подтвердили эту информацию.

Однако, по словам источника из палестинских чиновников, окончательное соглашение между сторонами может быть достигнуто только после выполнения ряда условий, таких как освобождение заложников и передача тел погибших.

Несмотря на объявленное ранее перемирие, боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились 1 декабря.