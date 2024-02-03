Число нефтегазовых буровых в мире в январе выросло за счет Канады

Количество нефтегазовых буровых установок в мире в январе выросло благодаря увеличению числа буровых в Канаде.

По данным компании по предоставлению нефтесервисных услуг Baker Hughes, в январе в мире в среднем функционировало 1784 установки, что на 45 больше, чем в декабре. Однако это число все еще на 115 меньше, чем в январе 2023 года.

В США за январь число буровых установок сократилось на 2 и составило 621. В то же время, в Канаде число установок увеличилось на 37 до 198 – это самый высокий показатель начиная с февраля прошлого года.

В ближнем Востоке количество буровых установок увеличилось на 12 (до 348), что стало максимальным показателем с мая 2020 года. В Африке число установок выросло на 2 (до 111). Однако в Латинской Америке наблюдалось снижение – на 4 (до 170), что является минимумом за год. В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе количество установок не изменилось и составляет соответственно 122 и 214.

Согласно компании Baker Hughes, данные о действующих буровых установках публикуются с 1944 года. Сначала информация собиралась только по США и Канаде, а с 1975 года – по всему миру. Начиная с июня 2019, в отчеты также включается количество буровых установок на Украине, при этом пересчет сводных данных по Европе за предыдущие периоды не проводится.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире с третьего года подряд увеличивается. По итогам 2023 года это число достигло 1814, в сравнении с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум числа работающих буровых установок был зафиксирован в 1981 году и составил 5624 установки. Минимальное количество было зарегистрировано в 2020 году и составило 1352 установки.