Канада проведет саммит по борьбе с автоугонами

Канада готовится провести саммит, посвященный проблеме автоугонов. В особенности обостряется ситуация в провинции Квебек, где количество краж автомобилей за прошлый год выросло на полтора раза.

В начале февраля правительство Канады соберет национальный саммит, на котором лидеры ключевых организаций и представители промышленности предложат инициативы по решению этой тревожной проблемы.

Орган по борьбе со страховым мошенничеством и преступностью Канады (équité association) сообщает, что количество автоугонов в Квебеке выросло на 50% по сравнению с 2022 годом, а в Онтарио — на 48,3%.

Украденные автомобили часто отправляются за рубеж, в страны Африки и Ближнего Востока, что препятствует их возврату владельцам. В районе Великого Торонто в прошлом году было украдено около 9 600 автомобилей, что на 300% больше, чем в 2015 году, как сообщает Канадская ассоциация финансов и лизинга.

Исследования свидетельствуют, что более 80% канадцев обеспокоены безопасностью из-за преступлений, связанных с угонами транспортных средств. Отчет также указывает на то, что самым угоняемым автомобилем в Канаде в 2022 году второй год подряд остается Honda CR-V. Этот кроссовер выпускается на заводе в Онтарио с 2012 года.