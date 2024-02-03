Енот лишил электричества тысячи жителей в центре Торонто

Утром енот, проникнув на станцию энергетической компании Toronto Hydro One в центре Торонто, случайно повредил оборудование, что привело к массовому отключению электричества в городе.

Утром енот, проникнув на станцию энергетической компании Toronto Hydro One в центре Торонто, случайно повредил оборудование, что привело к массовому отключению электричества в городе.

Более 7000 жителей столицы Канады остались без электроэнергии из-за нелепого случая, виной которому стало это мохнатое животное.

Как сообщает телеканал CTV News, обычно здания оборудованы резервными источниками электроснабжения, но в данном случае они не справились с нагрузкой.

Дипак Чаггер, капитан пожарной охраны Торонто, пояснил, что енот сумел проникнуть к неотключенному оборудованию на станции центрального района и нанес ему повреждения. результате этого солидная часть города осталась без электричества.

“В настоящее время мы работаем над восстановлением оборудования”, – сообщили представители Toronto Hydro.

Однако на данный момент неизвестно, что же произошло с самим енотом.

Как сообщили местные средства массовой информации, через несколько часов после поломки, электричество было восстановлено в домах горожан.