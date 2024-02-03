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Новости Енот лишил электричества тысячи жителей в центре Торонто
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Еноты. Ну как таким милым не оказать гуманитарную помощь? А не окажете - сами украдём, будет хуже. Ну, вы поняли. Фото от Меган Хорхенсен.

Енот лишил электричества тысячи жителей в центре Торонто

Виктория Христова Фев 3, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 36 Просмотров

Утром енот, проникнув на станцию энергетической компании Toronto Hydro One в центре Торонто, случайно повредил оборудование, что привело к массовому отключению электричества в городе.

Утром енот, проникнув на станцию энергетической компании Toronto Hydro One в центре Торонто, случайно повредил оборудование, что привело к массовому отключению электричества в городе.

Более 7000 жителей столицы Канады остались без электроэнергии из-за нелепого случая, виной которому стало это мохнатое животное.

Как сообщает телеканал CTV News, обычно здания оборудованы резервными источниками электроснабжения, но в данном случае они не справились с нагрузкой.

Дипак Чаггер, капитан пожарной охраны Торонто, пояснил, что енот сумел проникнуть к неотключенному оборудованию на станции центрального района и нанес ему повреждения.  результате этого солидная часть города осталась без электричества.

“В настоящее время мы работаем над восстановлением оборудования”, – сообщили представители Toronto Hydro.

Однако на данный момент неизвестно, что же произошло с самим енотом.

Как сообщили местные средства массовой информации, через несколько часов после поломки, электричество было восстановлено в домах горожан.

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