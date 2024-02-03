В Канаде растёт число преступлений с использованием огнестрельного оружия

В соответствии с отчетом статистического отдела страны, за 2022 год число таких преступлений увеличилось на 8,9% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году полиция провинции зарегистрировала 4 791 инцидентов этого рода, что на 1 016 превышает показатели предшествующего периода. Отмечается, что такие преступления составляют 70% от общего числа насильственных инцидентов в Канаде.

Значительный рост преступности особенно заметен в городе Торонто. За указанный период полиция зарегистрировала 2 576 преступлений с применением огнестрельного оружия, что на 36% больше, чем в предыдущем году.

Согласно статистике за 2022 год, на 100 тысяч жителей Канады приходится 2,25 убийства, что является наивысшим показателем с 1992 года. Кроме того, количество инцидентов, связанных с использованием огнестрельного оружия, за последние восемь лет удвоилось.

Рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия вызывает серьезное беспокойство у правительства и населения Канады. Ранее считавшаяся одной из самых безопасных и законопослушных стран в мире, Канада сталкивается с резким увеличением насильственных актов.

По сравнению с 2015 годом, количество случаев насилия в стране возросло на 39%. Считается, что 2015 год является точкой отсчета, так как именно с того момента началась негативная тенденция роста уровня преступности в Канаде.