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Новости Чистильщик вентиляционных труб из Виннипега нашел спрятанную внутри трубы банку с тысячами долларов
Money canadien
Канадские деньги. Много канадских денег.

Чистильщик вентиляционных труб из Виннипега нашел спрятанную внутри трубы банку с тысячами долларов

Виктория Христова Фев 3, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 49 Просмотров

В Виннипеге один чистильщик обнаружил удивительную вещь внутри вентиляционной трубы. Внимание мужчины привлекла жестяная банка, которую он нашел именно там.

 

Удивления на этом не закончились – в ней находились пять тысяч канадских долларов. Об этом предмете необычной находки сообщили в новостях CBC.

Описывая свой опыт работы, трубочист поделился, что за свою карьеру ни разу не встречал ничего подобного. Он добавил, что обычно внутри труб можно найти только пыль, неживых насекомых, а также патроны для огнестрельного оружия и всякого рода неприятные вещи.

Поэтому для него находка оказалась действительно потрясающей. И первой в его многолетней практике.

Деньги, конечно, были возвращены хозяйке дома, но она не смогла объяснить, откуда они взялись. По ее мнению, банку мог спрятать предыдущий владелец дома.

Но у нее есть планы на эти средства – она собирается потратить их на путешествие на Филиппины. А предыдущего хозяина искать никто и не собирался.

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