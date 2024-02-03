KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

/box]

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедия «Тёща». Премьера!

Ольга Николаевна привыкла поддерживать контроль над всеми аспектами своей жизни, будь то на работе или в личных отношениях. В ее хорошо организованной системе имеется одно ненужное звено – ее нелюбимый зять Виктор. В преддверии Нового года конфликт между ними достигает своего пика. Ольге Николаевне и Виктору необходимо разрешить свои разногласия, чтобы избежать практически неминуемой катастрофы, которая разрушит для всех столь любимый праздник.

Видеотека START – Сериал «Престиж». Премьера с 15 февраля!

Посёлок Престиж представляет собой обитель для избранных: тут проживают чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и слугами. Их устойчивую жизнь нарушает трагическое событие – убийство няни у семьи Филимоновых. Это заставляет соседей начать подозревать друг друга и задуматься: насколько надежны те, кому они поручают самое дорогое – своих детей? По ходу расследования, возглавляемого «королевой местной полиции» Елизаветой Егоровной в исполнении Ирины Розановой, становится очевидным, что у каждого обитателя этого элитного поселка есть свои скрытые тайны и мотивы для убийства.

Видеотека Premier – Скетчком «На работу!». Премьера!

Ася и Илья – специалисты с невысокой квалификацией, но с огромной мотивацией, которые ежедневно выполняют разнообразные и простые задачи, чтобы свести концы с концами. Их жилищные условия ограничены небольшой квартирой в городе, и они мечтают о собственном доме с баней. Возможно ли такой семейной паре выжить в мире, где роботы и искусственный интеллект все чаще заменяют человеческий труд?

Видеотека START – Мультсериал «Грузовичок Лёва». Новые серии!

У вашего ребенка активный и любознательный характер? Он увлекается разборкой техники и конструированием? Представляем вам Лёву! Этот увлекательный грузовичок в компании своей помощницы Маши поможет вашему малышу различать разные геометрические фигуры, узнавать цвета и числа, а также познакомит его с устройством машин.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9