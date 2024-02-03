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Новости В Канаде продлят запрет на эвтаназию для психически больных людей до 2027 года
Фото: https://ria.ru/

В Канаде продлят запрет на эвтаназию для психически больных людей до 2027 года

Виктория Христова Фев 3, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 32 Просмотров

Правительство Канады решило продлить запрет на эвтаназию для психически больных граждан до 2027 года, по информации телеканала CTV, ссылающегося на министра здравоохранения Марка Холленда.

 

Такое решение было принято из-за того, что, по мнению властей, страна еще не готова к изменению закона об эвтаназии. Против инициативы Либеральной партии Канады выступает оппозиционная Консервативная партия.

Власти согласились рассмотреть возможность эвтаназии для психически больных людей внести изменения в закон до 2024 года.

Напомним, что запрещено добровольное уход из жизни при помощи врачей только для психически здоровых граждан Канады, страдающих от неизлечимых болезней или получивших увечья, от которых неизбежно наступит смерть.

Также запросы на эвтаназию не являются уголовно преследуемыми. За период с 2016 года эвтаназию воспользовались не менее 45 000 человек.

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