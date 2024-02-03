Легкий ветерок оптимизма в отношении недвижимости

Оставив свою ключевую ставку на уровне 5% без изменений в четвертый раз подряд, Банк Канады подтвердил в среду, что мы действительно подошли к концу цикла ужесточения условий кредитования.

Это означает, что медленно, но верно, добавят оптимисты – процентные ставки должны начать снижаться, а сектор жилой недвижимости, как ожидается, начнет расти в этом году.

Мы знаем и постоянно повторяем это с начала года, что 2023 год был катастрофическим для сектора недвижимости, как для строительства нового жилья, так и для объема сделок с недвижимостью на вторичном рынке.

Бизнес в сфере недвижимости сильно пострадал из-за последовательного и резкого повышения процентных ставок, которое началось в 2022 году и, к счастью, теперь, похоже, закончилось с момента последнего повышения в июле прошлого года.

Но зло было причинено. Рост ставок по ипотечным кредитам в сочетании с плохими условиями в строительном мире – нехваткой рабочей силы и ростом затрат – привели к тому, что количество новых строек в Квебеке сократилось до 38 900, что на 32% меньше, чем 57 100, зарегистрированных в 2022 году.

Примечательно, что впервые с 1955 года в Квебеке было построено так мало новых домов на одну семью.

Фактически, плохие показатели Квебека практически являются причиной того, что в 2023 году количество вводимых в эксплуатацию объектов в Канаде сократилось на 7%. По данным Статистического управления Канады, без Квебека общенациональный спад составил бы всего 2%.

Повышение ставок также значительно снизило активность в сфере недвижимости на рынке перепродажи, где в 2023 году было зарегистрировано снижение количества сделок на 13% по сравнению с 2022 годом, по данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека.

Снижение количества сделок было заметно в 2023 году во всех категориях недвижимости, и именно столичные районы Гатино, Монреаль и Шербрук испытали наибольший спад с падением на 15%, 14% и 14% соответственно.

Рост процентных ставок, в частности, сдерживал пыл первых покупателей жилья, которые предпочитали ждать улучшения с этой стороны, так же как высокие ставки заставляли продавцов откладывать свои планы по заключению сделки.

Однако, похоже, что долгожданное улучшение действительно происходит. Это четвертый раз с июля, когда Банк Канады решает оставить свою ключевую ставку без изменений, что знаменует стабилизацию инфляционного фона и позволяет рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

Этот оптимизм уже заметен в поведении ипотечных заемщиков, которые снова начали совершать сделки, как объясняет мне Сильвен Манта, генеральный директор брокерской фирмы по выдаче нескольких ипотечных кредитов.

Рынок рухнул в 2023 году, отмечает специалист, в то время как в начале года количество ипотечных сделок упало на 37%, поскольку обстановка оставалась крайне неопределенной, а ставки продолжали расти с каждым новым объявлением Банка Канады.

С тех пор как центральный банк прекратил повышать свою ключевую ставку в июле, количество транзакций сократилось до 20% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в декабре прошлого года было зафиксировано снижение всего на 5% по сравнению со всем 2022 годом.

« Следует помнить, что с 2017 по 2020 год, несмотря на рост процентных ставок, наши годовые объемы транзакций выросли с 11 000 до 19 000. Люди стремятся к стабильности», – констатирует Сильвен Манта.

В 2020 году, когда ставки упали до самого низкого уровня, 88% людей взяли ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой на срок от трех до пяти лет.

В этом году более 295 000 заемщиков должны будут продлить свои ипотечные кредиты, что само по себе будет стимулировать активность, в то время как многие захотят брать ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой, чтобы рассчитывать на ожидаемое снижение.

« Люди теперь понимают, что ипотека под 5 или 7% – это нормально, и что они должны приспособиться к этой реальности. Если экономика не погрузится в серьезную рецессию, в 2024 году ожидается оживление в сфере недвижимости», – прогнозирует Сильвен Манта.

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