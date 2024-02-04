Квебекский комитет рекомендует ввести “фундаментальное право” на доступ к французскому контенту онлайн

Квебек намерен принять законодательство, направленное на продвижение французского контента на потоковых платформах, поскольку он стремится противостоять подавляющему влиянию иностранной цифровой культуры.

В отчете, опубликованном на прошлой неделе, комитет, назначенный правительством провинции, излагает 32 рекомендации для Квебека по достижению этой цели и противодействию тому, что авторы называют гегемонией англоязычного контента на таких платформах, как Apple TV и Spotify.

Комитет ссылается на недавнее исследование статистического агентства Квебека, которое показывает, что английский язык доминирует среди музыкальных предпочтений квебекцев: из 10 000 наиболее прослушиваемых песен в большинстве франкоязычных провинций в 2022 году 85,7% были на английском.

“Текущая ситуация в Квебеке вызывает все большую тревогу”, – пишет комитет. “Если не предпринять никаких действий, сама жизнеспособность нашей культурной экосистемы будет поставлена под угрозу”.

В основе рекомендаций комитета лежит новый закон, устанавливающий “фундаментальное право на доступ к оригинальному культурному контенту на французском языке и его изучение”, закрепленное в провинциальной хартии прав. В нем говорится, что законодательство должно обеспечить основу для регулирования цифровых платформ, включая минимальное количество результатов на французском языке в алгоритмических рекомендациях и возможные квоты для французского контента.

В интервью в пятницу министр коммуникаций и культуры Квебека Матье Лакомб пообещал внести законопроект в ближайшие месяцы с целью заставить цифровые платформы предлагать больше французского контента клиентам в провинции. Он сказал, что изучает рекомендации комитета, но не может сказать, какие меры будет включать законопроект и будет ли среди них предлагаемое дополнение к Квебекской хартии прав.

Ассоциация quebecoise de la production mediatique, организация, представляющая более 160 компаний по производству фильмов, телевидения и веб-сайтов в Квебеке, назвала стратегии, представленные комитетом, обнадеживающим шагом на пути к большей представленности местных создателей и французского контента в Интернете.

Президент ассоциации Элен Мессье говорит, что более широкое распространение этого контента могло бы стать финансовым благом и глобальной демонстрацией талантов Квебека.

“Стриминговые гиганты доминируют с культурой, которая часто является американской”, – сказала она в телефонном интервью. “Но я думаю, что важно освободить место на всех платформах для различных форм культурного самовыражения”.

Однако профессор права Оттавского университета Майкл Гейст говорит, что Квебек рискует добиться противоположного эффекта, если примет правила, которые отпугнут платформы из провинции. “Я думаю, что необходимо соблюдать баланс”, – сказал он в заявлении, отправленном по электронной почте. “Если нормативные затраты на работу в Квебеке станут слишком высокими, услуги полностью перекроют рынок, оставив потребителям Квебека меньше возможностей для культурного выбора”.

Авторы доклада утверждают, что позиция Квебека будет сильнее, если он не будет действовать в одиночку. Некоторые из их рекомендаций призывают провинцию создать альянс с другими франкоязычными государствами для продвижения языкового разнообразия в Интернете и установления общих стандартов для платформ. По мнению комитета, международное сотрудничество способствовало бы обмену французским контентом между юрисдикциями.

“Правила распространения культуры коренным образом изменились, и эти новые практики дают непропорционально большую власть определенному типу культуры, о котором обычно думают с точки зрения американского языка и ссылок”, – сказал в интервью профессор права Университета Лаваля и соавтор доклада Патрик Тайон. Тремя другими членами комитета были бывший министр кабинета министров Квебека от партии Луиза Бодуэн, дипломат Клеман Дюхайм и профессор права Университета Лаваль Вероник Гевремон.

“Цифровая жизнь ничем не отличается от обычной, это не анклав, защищенный от закона, это не Дикий Запад”, – продолжил Тайллон. “Жизнь, которую мы ведем в цифровом мире, должна регулироваться, как и остальная наша деятельность. Это относится и к Квебеку, и к другим провинциям тоже”.

Гайст предупреждает, что любой будущий закон Квебека может столкнуться с конституционным вызовом, если он посягнет на федеральные полномочия по регулированию вещания.

Но авторы доклада настаивают на том, что у Квебека есть юридические средства для регулирования культуры таким образом, который дополняет федеральное законодательство. А солидарность между франкоязычными государствами затруднит полный уход платформ с этих рынков, сказал Тайон.

В отчете рекомендуется обеспечить гибкость провинциального законодательства, например, предоставив платформам самим решать, как наилучшим образом продвигать французский контент, и предлагая альтернативные меры, такие как финансовая поддержка местных авторов, платформам, которые не включают французский контент на свои сайты.

Тайлон сказал, что риск того, что платформы могут уйти из провинции, заслуживает рассмотрения. “Но ни в коем случае эта возможность не должна заставлять нас оставаться пассивными и не действовать”, – сказал он.