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Новости В Мире Архиепископ Галстанян ответил на вопрос о готовности отказаться от канадского гражданства

Архиепископ Галстанян ответил на вопрос о готовности отказаться от канадского гражданства

Виктория Христова Май 17, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Архиепископ Галстанян ответил на вопрос о готовности отказаться от канадского гражданства отключены 3 Просмотров

Глава Тавушской епархии ААЦ, лидер движения Баграт Галстанян, подтвердил свою готовность отказаться от гражданства Канады во имя родины – Армении и Нагорного Карабаха.

 

Он утверждает, что он готов пожертвовать всем, включая самого себя, чтобы служить этим целям.

Для него гражданство Канады – это просто документ, подтверждающий его пребывание в этой стране.

Недавно экс-глава МИД Вардан Осканян предложил его кандидатуру на должность премьер-министра от оппозиции, но Галстанян отказался, указав на свое двойное гражданство – Армении и Канады.

Согласно закону, кандидатом в премьеры может быть только гражданин Республики Армения в течение последних 4 лет.

Галстанян получил канадское гражданство, возглавляя канадскую епархию ААЦ.

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