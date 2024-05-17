Архиепископ Галстанян ответил на вопрос о готовности отказаться от канадского гражданства

Он утверждает, что он готов пожертвовать всем, включая самого себя, чтобы служить этим целям.
Для него гражданство Канады – это просто документ, подтверждающий его пребывание в этой стране.
Недавно экс-глава МИД Вардан Осканян предложил его кандидатуру на должность премьер-министра от оппозиции, но Галстанян отказался, указав на свое двойное гражданство – Армении и Канады.
Согласно закону, кандидатом в премьеры может быть только гражданин Республики Армения в течение последних 4 лет.
Галстанян получил канадское гражданство, возглавляя канадскую епархию ААЦ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.