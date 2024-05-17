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Новости Walmart сокращает сотни корпоративных рабочих мест
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Walmart сокращает сотни корпоративных рабочих мест

Виктория Христова Май 17, 2024 Новости, Новости Америки, Новости Канады Комментарии к записи Walmart сокращает сотни корпоративных рабочих мест отключены 1 Просмотров

Крупнейшая компания розничной торговли в США, Walmart, уменьшает количество корпоративных рабочих мест, призывая большинство удаленных сотрудников вернуться в офис.

 

Работников небольших офисов Walmart в Далласе, Атланте и Торонто также просят переехать в другие центральные офисы, такие как штаб-квартира в Бентонвилле, а также в Хобокене или на Южной Калифорнии.

В то же время компания позволит сотрудникам работать удаленно неполный рабочий день, с проведением большей части времени в офисах.

В прошлом году Walmart уже сократил свой персонал, заявив, что около 65% своих магазинов будут автоматизированы к концу 2026 финансового года.

Компания также призывает основную часть работников, работающих удаленно, вернуться в офисы, по информации газеты. Более того, Walmart планирует переместить сотрудников из небольших офисов, включая в Далласе и Атланте, в центральные хабы, например, в корпоративный офис в Бентонвилле, штат Арканзас, уточнил источник.

Сотрудники компании все еще смогут иногда работать из дома, но большую часть времени им придется проводить в офисе.

Walmart является крупнейшим работодателем в США, численность ее сотрудников в стране составляет около 1.6 миллиона, причем большинство из них работают в магазинах и на складах. Количество корпоративных сотрудников ритейлера насчитывает десятки тысяч, отмечает WSJ.

В последний год компания стремится уменьшить расходы. В прошлом месяце было объявлено о выходе из медицинского бизнеса, в который Walmart вступил всего пять лет назад. Планируется закрыть 51 медицинский центр и прекратить телемедицину. Однако аптеки и офтальмологические центры компании будут продолжать работать.

Акции Walmart подорожали на 15% с начала 2024 года.

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