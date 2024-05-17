Международный аэропорт Монреаля подает на конкурента в суд из-за смены названия

Администрация, управляющая международным аэропортом Монреаля, собирается подать в суд, чтобы помешать перспективному пригородному аэропорту изменить свое название, утверждая, что это посеет путаницу среди путешественников.

Но аэропорт, на который подан иск в суд, обвиняет международный аэропорт в попытке защитить “монополию”.

Компания Aeroports de Montreal, которая управляет международным аэропортом Монреаль-Трюдо, обратилась в Высший суд Квебека с просьбой о постоянном судебном запрете, чтобы заставить новый аэропорт Монреаль Метрополитен изменить свое название.

Аэропорт Монреаль Метрополитен, долгое время известный просто как аэропорт Сент-Юбер, расположенный в районе Лонгей, в феврале получил новое название. Это произошло после того, как в 2023 году аэропорт объявил о партнерстве с авиакомпанией Porter Airlines в строительстве нового терминала стоимостью 200 миллионов долларов, который сможет обслуживать до четырех миллионов внутренних пассажиров в год.

Эрик Форе, представитель Aeroports de Montreal, говорит, что название аэропорта Монреаль Метрополитан слишком похоже на название международного аэропорта, который находится в муниципалитете Дорваль на острове Монреаль. В 2023 году он перевез более 21 миллиона пассажиров.

Форе отметил в заявлении, отправленном по электронной почте, что “обеспокоена путаницей, которую это изменение может вызвать у пассажиров, как из Монреаля, так и из других мест, учитывая очень близкое сходство между названиями”.

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