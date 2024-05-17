Суд Квебека отклонил ходатайство Макгилла о вынесении судебного запрета на демонтаж палаточного городка

Судья Квебека отклонил ходатайство Университета Макгилла о вынесении судебного запрета на демонтаж пропалестинского палаточного городка на территории кампуса университета в центре Монреаля. Постановление, вынесенное в среду, является вторым ходатайством о судебном запрете, в котором было отказано после того, как два студента запросили аналогичное разрешение суда.

Запрос о судебном запрете был направлен на то, чтобы разрешить полиции Монреаля помочь школе в демонтаже палаточного городка на нижнем поле Макгилла, ссылаясь на проблемы со здоровьем и безопасностью в лагере, который был разбит 27 апреля.

Судья Марк Сен-Пьер не нашел достаточных оснований для судебного запрета, но попросил истцов внести конкретные изменения во вступительное заявление и повторно подать запрос.

Сен-Пьер заявил в своем решении, что Макгилл “не может указать на какие-либо серьезные претензии или инциденты с применением насилия с момента установки первых палаток в кампусе”, отметив, что “даже столкновение с контрдемонстрантами 2 мая… прошло мирно”.

Кроме того, суд заявил, что потребность Макгилла в судебном запрете для начала работы весеннего созыва не была обоснована из-за “мудрого решения университета перенести мероприятие”.

В письменном решении Сен-Пьер отметил, что это дело также поднимает вопрос о противоречии прав протестующих на свободу выражения мнений и имущественных прав Макгилла.

Он сказал, что существует необходимость в более широком обсуждении этого вопроса, в том числе о том, должна ли “мирная оккупация” подпадать под действие права на свободу выражения мнений. Судья сказал, что было бы предпочтительнее провести “более глубокий анализ, чем это обычно делается в контексте временного судебного запрета”.

Сибель Атаогул, юрист, представляющая студенческое общество Университета Макгилла (SSMU), сказала, что группа “в восторге от этой новости”.

“Мы считаем, что это великая победа за право выражать свое мнение, за право протестовать, разумеется, мирным путем, и мы считаем, что факты восторжествовали”, – сказала она.

В ответ на это решение Макгилл заявил в своем заявлении: “Хотя мы согласны с предыдущим выводом суда о том, что размещение лагеря незаконно, Макгилл разочарован сегодняшним решением. В настоящее время мы находимся в процессе анализа судебного решения”.

Протестующие требовали, чтобы McGill вышел из состава компаний, связанных с Израилем, и приветствовали решение суда, принятое в среду.

“Сегодня утром суды одержали историческую победу, отклонив просьбу Макгилла о судебном запрете на демонтаж палаточного городка и признав право студентов на свободу слова и демонстрации”, – заявила протестующая, назвавшаяся Рамой. “Это создает невероятный прецедент не только для сообщества Макгилла, но и для палестинской общины в целом, которая, несмотря на попытки диффамации и репрессий, отказывается сдаваться”.

В среду днем мэр Монреаля Валери Плант заявила, что город принимает к сведению решение суда.

“Мы абсолютно уверены, что опыт и чуткость SPVM, а также активное поддержание диалога между университетом и людьми, занимающими их территорию, позволят сохранить спокойствие и безопасность на объекте”, – сказала она. “Нашим приоритетом является сохранение мирного характера Монреаля и недопущение эскалации напряженности, наблюдаемой в Соединенных Штатах”.

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