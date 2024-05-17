Банк Монреаля владеет биткоин-биржевыми фондами (ETF) четырех эмитентов

Недавняя подача заявки банком Монреаля в SEC выявила подверженность банка спотовым биткоин-ETF. В недавнем раскрытии банк раскрыл активы ряда эмитентов в спотовых ETF. Это следует тенденции обычных финансовых учреждений, покупающих биткоин-ETF.

Четвертый по величине банк Канады, Bank of Montreal, владеет биткоин-биржевыми фондами (ETF) четырех эмитентов: Fidelity (FBTC), Franklin Templeton (EZBC), BlackRock (IBIT) и Grayscale (GBTC). Активы банка превышают 1 триллион долларов.

Обычные институты настроены оптимистично. Биржевые фонды биткоина (ETF) были одобрены SEC 11 января, как и ожидалось, и обычные учреждения увеличили свой доступ к биткоину. Причина этого в том, что ETF открывает новые возможности для инвестирования в базовый актив. Wells Fargo, третий по величине банк в США, раскрыл свою подверженность спотовым биткоин-ETF в заявлении в SEC на прошлой неделе.

Поскольку обычные учреждения, казалось, увеличивали свои накопления, JPMorgan Chase также раскрыл свои активы в ETF. После этих раскрытий произошел общий всплеск позитивных настроений в социальных сетях, и многие люди предсказывали больший приток активов.

Рынок криптовалют стремился восстановиться после низких цен 2022 года в прошлом году. Ряд компаний последовали примеру BlackRock и подали заявки на биржевые фонды (ETF), положив начало новой тенденции к росту.

Цена биткоина подскочила выше 44 000 долларов в декабре из-за увеличения институциональных потоков, а затем взлетела примерно до 73 000 долларов после одобрения в январе. В связи с наводнением рынка миллиардами долларов, приток спотовых биткоин-ETF резко возрос в первом квартале 2024 года.

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