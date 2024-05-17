Дым от пожаров может достичь Онтарио и Квебека

Из-за лесных пожаров Министерство охраны окружающей среды Канады выпустило рекомендации по качеству воздуха для некоторых районов Британской Колумбии, Альберты, Манитобы, Саскачевана и Северо-Западных территорий, поскольку синоптики предупреждают, что дым может распространиться дальше на восток.

“Дым от лесных пожаров приводит к очень плохому качеству воздуха и ухудшению видимости”, – говорится в специальном заявлении Environment Canada о качестве воздуха.

“Дым от лесных пожаров может быть вреден для здоровья каждого человека даже при низких концентрациях”.

Рекомендации по качеству воздуха в настоящее время распространяются на северо-восток Британской Колумбии, в районе города Форт-Нельсон. В Альберте в северной части провинции действуют также меры предосторожности в таких населенных пунктах, как Форт-Макмюррей, Хай-Прери, Хай-Левел, Гранд-Прери и Форт-Чипевиан.

Рекомендации также распространяются на центральную часть Саскачевана, включая такие населенные пункты, как Ла-Рондж и Камберленд-Хаус, и соседние города Манитобы, такие как Флин-Флон и Пас. В Северо-Западных территориях в настоящее время затронуты районы к югу от Йеллоунайфа, включая районы Хэй-Ривер и Форт-Провиденс.

“Отдохните от курения в том месте в вашем районе, где вы можете подышать чистым и прохладным воздухом”, – советуют в Environment Canada. “Важно прислушиваться к своему организму и при появлении симптомов уменьшить или вовсе прекратить занятия спортом”.

По словам метеоролога CTV Your Morning Келси Макьюэн, задымление сохранится и в среду, поскольку порывы ветра усилятся до 50-60 км/ч на северо-востоке Британской Колумбии и северо-западе Альберты, и дым будет распространяться на восток.

Ожидается, что дым от лесных пожаров продолжит распространяться на юг, в Манитобу и Саскачеван, в такие города, как Виннипег и Саскатун. Дымка, связанная с лесными пожарами, может также переместиться на восток, в Онтарио и Квебек, затронув районы от залива Джорджиан-Бей до Квебек-Сити. Северная Манитоба и южные районы Нунавута также могут быть задымлены к утру среды.

По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, в настоящее время по всей стране зафиксировано 138 лесных пожаров, в том числе 40 считаются “вышедшими из-под контроля”. В Альберте зарегистрировано 46 наиболее активных пожаров, за ней следует Британская Колумбия (45). Пожары также наблюдаются в Манитобе, Саскачеване, Северо-Западных территориях, Нью-Брансуике, Онтарио и Квебеке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.