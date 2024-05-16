Интервью с деловым человеком. Знакомьтесь – Эдуард Бахрат!

«Деловой Монреаль» в интервью с деловым человеком представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает каким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возможен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и своем отношении к иммиграции.

Сегодня у нас в гостях ЭДУАРД БАХРАТ!

С Эдуардом мы познакомились только сегодня, хотя я о нем слышала много хорошего от своих друзей – завсегдатаев ресторана «Синеситта».

А сегодня, встретившись, мы уже познакомились и поговорили о Канаде, о бизнесе, о жизни вообще.

Эту беседу я и предлагаю Вашему вниманию, а заодно и знакомлю Вас всех с владельцем ресторана «Синеситта».

КОГДА И ОТКУДА ВЫ ПРИЕХАЛИ В КАНАДУ?

Здравствуйте! Я приехал в Канаду из Израиля в 2008 году, то есть уже 10 лет тому назад, прожив до этого в Израиле 16 лет. А вообще я родом из Украины.

КАК ВЫ ПРИШЛИ К РЕШЕНИЮ СТАТЬ РЕСТОРАТОРОМ И ВООБЩЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ БИЗНЕСОМ?

По приезде в Канаду я не сразу стал заниматься ресторанным бизнесом. Сначала я пошел учиться на оценщика недвижимости. Отучившись по этой специальности и получив диплом, я стал работать по вновь обретенной профессии. Но мои знакомые подтолкнули нас с женой к приобретению ресторана, которым мы владеем уже 5 лет.

«СИНЕСИТТА» В ПЕРЕВОДЕ С ИТАЛЬЯНСКОГО «ГОРОД КИНО». ЭТО БЫЛО ВАШЕЙ ИДЕЕЙ НАЗВАТЬ ТАК ЗАВЕДЕНИЕ?

Вы знаете, ресторан мы купили уже с названием, но недействующим. Поэтому, по сути, мне пришлось его поднимать практически с нуля. Название нам во-первых – понравилось. А во-вторых, благодаря такому вот итальянскому названию, наш ресторан может предложить своим посетителям блюда не только русской кухни, но и итальянской. А следовательно, богаче выбор блюд и больше довольных клиентов.

В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ДРУГИХ РЕСТОРАНОВ, «СИНЕСИТТА» ПРОВОДИТ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ, ВЫБИРАЮТ МЕНЮ И НАКРЫВАЮТ СТОЛЫ НА СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ. СТАЛО ЛИ ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ ИЛИ ЭТО БЫЛ ПРОСТО ОДНОРАЗОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ?

У нашего ресторана огромный спектр деятельности. Мы проводим банкеты, дни рождения, свадьбы и крестины. И мы всегда чутки к веяниям рынка. В ресторане стали проводиться мастер-классы для детей. Они были настолько успешными, что родители стали заказывать нам проведение детских дней рождения, на которых дети сами для себя готовят блюда на праздничный стол. Также клоуны, фокусники и аниматоры всегда приглашаются нами на детские праздники, что очень нравится нашим молодым посетителям. Кроме того, наше ноу-хау – это детская комната, в которой дети играют и развлекаются в то время, как их родители проводят время в ресторане. А еще в нашем ресторане были вечера знакомств как семьями так и холостяков. Есть вечера караоке. Конечно, в летний период это немного приостановилось. Люди разъехались, отдыхают. Но к осени все мероприятия вновь будут проходить в стенах нашего ресторана. Помимо этого, мы оказываем населению такую услугу, как «catering». То есть люди могут купить у нас еду, которую будут есть дома всю неделю или для проведения торжеств на своей территории. Это экономит время и избавляет занятых людей от ежедневной готовки. Я сам, равно как и ваша редакция, пользуюсь подобной услугой.

А ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ, КАКОЙ-ТО СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ «СИНЕСИТТЫ»?

Задумки есть, но пока они держатся в секрете. Но очень скоро в газетах, на страницах Фейсбука и «Одноклассников» Вы сможете об этом прочесть.

ЕСЛИ ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ «ПОЙТИ В РЕСТОРАН» СИНОНИМИЧНО СЛОВУ «ОТДОХНУТЬ», ТО В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАШ ОТДЫХ?

Вы не поверите, но побыть дома с семьей и ничем не заниматься – это отдых. Но одновременно с этим, в ресторане собираются наши друзья и мы отдыхаем вместе с ними. Поэтому, ресторан не только работа, но и отдых для нас. Отдых за хорошим столом в компании близких надежных людей. Также обожаю рыбалку. И я летом выезжаю с большой компанией друзей за город, и там предаюсь любимому увлечению.

НЕ ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТКРЫТЬ ЕЩЕ ОДИН ФИЛИАЛ ВАШЕГО РЕСТОРАНА В ДРУГОЙ ЧАСТИ ГОРОДА?

Такие мысли были у нас и у наших друзей, но подумав, мы не нашли в этой затее никакого смысла. Однако мы нашли одно прекрасное место с видом на озеро, которое мы арендуем в том случае, если мероприятие многочисленно и мы не способны принять в «Синеситте» заявленное количество гостей. Великолепный вид, замечательное место никого не оставляют равнодушными. И мы проводим выездные банкеты на большое количество приглашенных, примерно до 180 человек. Заказчики всегда остаются довольны!

С КАКИМ ДЕВИЗОМ ВЫ ИДЕТЕ ПО ЖИЗНИ?

Вы знаете, мой девиз очень прост. Если человек выбрал наш ресторан, то наша задача сделать все, чтобы он остался доволен. В расчет не идет ни прибыль, ни вложенные деньги. Были случаи, когда мы работали и в убыток, но человек, выбравший нас – для нас главнейший приоритет. Главное – на максимально высоком уровне делать свое дело и оказывать равноценное внимание как заказчику, так и каждому из его гостей.

ВИДИТЕ ЛИ ВЫ СВОИХ ДЕТЕЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ ВАШЕГО ДЕЛА?

Это сложный вопрос. Старшая наша дочь уже взрослая, самостоятельная замужняя женщина, у которой есть свой бизнес. Средняя дочь окончила школу и сейчас будет продолжать учебу. Младшая пока ждет, когда наступит тот возраст, когда она сможет нам помогать. Работать в ресторане, помогать нам – хотят все три наши дочери. А вот станет ли кто-то продолжателем дела – посмотрим, покажет время. Это очень непростой бизнес.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ОТКЛЮЧИТЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН И РАССЛАБИТЬСЯ ИЛИ ЗАНЯТЬСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ?

Находясь в Канаде, я себе такого позволить не могу. Я всегда отвечаю на звонки. Если есть необходимость – я всегда встречаюсь с людьми в любое время. Это бизнес. И надо соблюдать правила его ведения. Но если же мы выезжаем с семьей на отдых, отключить телефон я могу. Естественно, оставив вместо себя для связи с клиентами свое доверенное лицо.

УЕЗЖАЯ ИЗ ИЗРАИЛЯ, ВЫ НАВЕРНЯКА РИСОВАЛИ СЕБЕ СВОЮ КАНАДСКУЮ ЖИЗНЬ, ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ, КАК ОНА СЛОЖИТСЯ. СПУСТЯ 10 ЛЕТ, НЕ ЖАЛЕЕТЕ О ПЕРЕЕЗДЕ? НИКОГДА НЕ ПОСЕЩАЛА МЫСЛЬ ВЕРНУТЬСЯ?

Нет, все сложилось очень хорошо. В принципе, как и планировали. Огорчает лишь то, что наши родители остались в Израиле и не хотят переезжать в Канаду. Здесь были разные периоды, в том числе и очень сложные. Но ни у нас, ни у детей не было желания вернуться в Израиль, даже несмотря на то, что все три дочери родились там.

ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ ДЕТАЛИ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ, КОТОРЫЕ ВАС НЕ УСТРАИВАЮТ И ВЫ ХОТИТЕ ИХ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ УЛУЧШИТЬ?

Это происходит всегда. И интерьер, и блюда, и сервис постоянно нами рассматривается на предмет изменения, улучшения и совершенствования. Мы видим весь процесс изнутри и работаем над обновлениями. И у нас это получается, потому что у нас прекрасный и слаженный коллектив, в котором практически нет текучки.

У ВАС ЕСТЬ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО, КОТОРОЕ ГОТОВЯТ В ВАШЕМ РЕСТОРАНЕ?

Все блюда в нашем ресторане вкусные, все, естественно, перепробованы нами. Но есть одно блюдо, приготовления которого мы ждем с нетерпением. Это зажаренный на углях цельный баран, нанизанный на вертел. Мы жарим его во дворе возле терассы и один только запах приводит в неистовство весь близлежащий квартал! Это невероятно вкусно! Но это делается по специальному заказу, предварительному, и зачастую на больших свадьбах. Очень вкусным является запеченный в духовке осетр – королевскя рыба.

КТО ВАША СУПРУГА И КАК ЛЕГКО ОНА ПРИШЛА В РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС?

Моя супруга – учительница иврита, преподает в еврейской школе. Это ее основное занятие. В ресторанный бизнес она пришла из-за меня и первое время частенько отговаривала меня от этого. Сейчас уже влилась в эту рутину. Это моя самая важная поддержка и помощь.

ЧЕМ НЕОБЫЧНЫМ ВЫ ПРИВЛЕКАЕТЕ КЛИЕНТОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ?

Летом у меня существуют специальные цены на проведения торжеств и мероприятий в ресторане «Синеситта» и всем позвонившим мне я в радостью о них расскажу. 13 июля я с удовольствием приглашаю вас на встречу с нашим путешественником Евгением, который прошел из Монреаля до Ванкувера и вернувшись, хочет поделиться своими впечатлениями, показать снимки нашей огромной и красивой страны. Поэтому, приглашаю всех желающих прийти к нам и послушав интересные рассказы, вкусно поужинать.

КАКАЯ МУЗЫКА ЗВУЧИТ В ВАШЕМ РЕСТОРАНЕ?

Самая разноплановая – от эстрады до классики. Сейчас к моим двум постоянным певцам добавился замечательный скрипач, который великолепно владеет своим музыкальным инструментом, вызывая восторг собравшейся публики. Да и я сам всегда в полном блаженстве слушаю то, с какой душой он играет. А вообще музыка подбирается музыкантами, основываясь на контингенте, находящемся в зале и, естественно, выполняются музыкальные заявки собравшихся посетителей.

КАКОЙ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИЛСЯ ВАМ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ?

Новый Год. Он настолько яркий, необычный и полный сюрпризов, что мы никогда не знаем, как он закончится и что в течение празднования произойдет. Собирается всегда очень душевная и неординарная компания, которая готовится к празднику, устраивая сюрпризы всем собравшимся! И это потрясающе!

КАКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ВАС – САМАЯ ЛУЧШАЯ?

Самая лучшая и самая важная рекомендация – это «сарафанное радио». Если человек, заказав у нас банкет, потом расскажет об этом, это значит, что понравилось не только ему, но и его приглашенным. А чтобы было так, мы должны работать хорошо, устранять свои недостатки, внимательно выслушивать критику и принимать ее в расчет.

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЖЕЛАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО ИЗДАНИЯ?

Я хотел бы пожелать хорошо провести летние отпуски! И чтобы исполнились все их планы и мечты!

Хочется поблагодарить Эдуарда за знакомство и такую замечательную беседу и пригласить наших читателей заглянуть в «Синеситту». Вкусная еда, приятная атмосфера и музыка по душе – гарантированы!

Интервью подготовила Виктория Христова