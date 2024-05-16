Часть шоссе 40 будет закрыта на ночь из-за работ на мосту Île-aux-Tourtes

Часть шоссе 40 на Западном острове, как ожидается, останется закрытой на ночь, пока будут продолжаться работы на мосту, сообщило во вторник Министерство транспорта Квебека.

Западная полоса, включая мост Île-aux-Tourtes, будет закрыта между бульваром Des Anciens-Combattants (съезд 41) и улицей Saint-Charles в Vaudreuil-Dorion, сказал чиновник.

Закрытие продлится с 22:30 вторника до окончания работ. Во время работ мост останется открытым для движения транспорта в восточном направлении в сторону Монреаля.

Ночное закрытие моста проводится в рамках подготовки к переводу средней полосы на попеременное движение 27 мая.

Полное закрытие моста также запланировано на выходные 24-27 мая.

По данным Министерства транспорта Квебека, все полосы моста будут открыты осенью 2024 года, а новый мост – в конце 2027 года.

Работы могут быть отложены из-за неблагоприятных погодных условий или оперативных ограничений.

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