22-летнему монреальцу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени

Полиция Монреаля арестовала подозреваемого поздно вечером в воскресенье.

В понедельник днем представитель прокуратуры Квебека подтвердил, что Джейдену Кун-Кому были предъявлены обвинения в убийстве Винсента Бибо Ораечаа.

Жертва, 33-летний мужчина, был найден без сознания в 5 утра в воскресенье в переулке на улице Парк, недалеко от улицы Мон-Рояль.

Попытки парамедиков привести его в чувство оказались безуспешными.

По словам полиции, на его теле были обнаружены следы насилия, но в него не стреляли из пистолета.

Его смерть стала 10-м убийством в Монреале в этом году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.