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Новости 22-летнему монреальцу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени
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Полиция не дремлет. Некогда!

22-летнему монреальцу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени

Степан Артемьевский Май 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 22-летнему монреальцу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени отключены 13 Просмотров

Полиция Монреаля арестовала подозреваемого поздно вечером в воскресенье.

 

В понедельник днем представитель прокуратуры Квебека подтвердил, что Джейдену Кун-Кому были предъявлены обвинения в убийстве Винсента Бибо Ораечаа.

Жертва, 33-летний мужчина, был найден без сознания в 5 утра в воскресенье в переулке на улице Парк, недалеко от улицы Мон-Рояль.

Попытки парамедиков привести его в чувство оказались безуспешными.

По словам полиции, на его теле были обнаружены следы насилия, но в него не стреляли из пистолета.

Его смерть стала 10-м убийством в Монреале в этом году.

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