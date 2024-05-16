22-летнему монреальцу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени

В понедельник днем представитель прокуратуры Квебека подтвердил, что Джейдену Кун-Кому были предъявлены обвинения в убийстве Винсента Бибо Ораечаа.
Жертва, 33-летний мужчина, был найден без сознания в 5 утра в воскресенье в переулке на улице Парк, недалеко от улицы Мон-Рояль.
Попытки парамедиков привести его в чувство оказались безуспешными.
По словам полиции, на его теле были обнаружены следы насилия, но в него не стреляли из пистолета.
Его смерть стала 10-м убийством в Монреале в этом году.
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