Мигранты переэивают по поводу неясности своего будущего

Каника Махешвари переехала в Брэмптон из Индии в 2020 году, чтобы изучать бизнес. По ее словам, ее мечта – когда-нибудь открыть ювелирный бизнес. 29-летняя Махешвари, которая с момента окончания учебы работает менеджером по продажам в логистической компании, строит свою жизнь в Канаде вместе с мужем, который работает трейдером.

Однако, по словам Махешвари, срок действия ее разрешения на работу в Канаде истек в августе, и с тех пор, как она подала заявление на получение статуса постоянного жителя (PR) в прошлом году, она не получала ответа.

По словам иммиграционного консультанта, это связано с тем, что рекордное количество людей подают заявления на постоянное место жительства с более высокими баллами, накапливая больше баллов в ходе длительного и дорогостоящего процесса подачи заявления без гарантии успеха.

В 2022 году Канада установила рекорд, получив 430 000 заявок на ПР.

CRS – это рейтинговая система, используемая Министерством иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) для оценки иммигрантов, претендующих на постоянное место жительства, с учетом таких факторов, как возраст, уровень образования, знание языка и история трудоустройства. IRCC проводит рейтинговую лотерею CRS каждые две недели, и заявители, набравшие большее количество баллов, должны получить карту PR.

По данным сайта IRCC, средний балл всех розыгрышей в общей категории с января этого года составляет 540 и выше.

Это пугающе высокий показатель. Получить такой балл невозможно, это большая редкость”, – говорит Манан Гупта, иммиграционный консультант в Брамптоне.

По словам Гупты, большинство людей, имеющих разрешение на работу для аспирантов (PGWP) сроком до трех лет, не соответствуют текущему порогу.

Такой высокий результат был получен в то время, когда министр иммиграции Марк Миллер объявил, что разрешения, срок действия которых истекает после 2023 года, продлеваться не будут, и министерство решило прекратить программу временного продления, запущенную для обеспечения студентов работой во время пандемии 2020 года. Миллер сделал это заявление в декабре.

Гупта опасается, что это приведет к тому, что страну покинут сотни тысяч работников. “Если эти временные иностранные работники внезапно исчезнут с рынка труда, – говорит он, – то некому будет выполнять ту же работу”.

Согласно данным IRCC, в 2022 году в Канаде было выдано 286 000 разрешений на работу. С момента вступления Миллера в должность в июле прошлого года в иммиграционную политику был внесен ряд изменений. Одно из них заключалось в том, чтобы сохранить целевое количество новых постоянных жителей на уровне около 500 000 человек к 2026 году.

Однако для компенсации нехватки рабочей силы были созданы шесть приоритетных категорий – STEM: сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт, торговля и франкоговорящие работники.

Однако, согласно анализу данных федерального правительства, прием иностранных студентов в Канаде в период с 2018 по 2023 год не соответствовал нехватке рабочей силы: на бизнес-программы было принято почти 800 000 студентов по сравнению со 113 000 в здравоохранении и 36 000 в торговле.

«Людям, прожившим в Канаде пять или шесть лет, говорят, чтобы они возвращались домой и начинали все сначала. Канада закрывает перед ними двери», – говорит Гупта. «Они не знают, какое будущее их ждет. Они вынуждены выбирать между молотом и наковальней».

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